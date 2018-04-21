Elmadağlı öğrenciler Ankara'yı gezdi

Hüseyin ÖZBALI/ANKARA,()-ELMADAĞ'da yaşayan öğrenciler, 'Elmadağ Gençliği Tarihini Öğreniyor' projesi kapsamında Ankara'da bulunan müzeler ve tarihi mekanları gezdi.

Elmadağ Kaymakamlığı ve Yeşildereliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen, "Elmadağ Gençliği Tarihini Öğreniyor" projesi kapsamında ilçede bulunan okullardan 70 öğrenci ve 20 öğretmen 2 gün boyunca Ankara'da bulunan müzeleri, tarihi mekanları ve tarihi yerleri ziyaret ettiler. Geziye Elmadağ Kaymakamı Turgay Ünsal'da katıldı. Kaymakam Ünsal, "İki gün süren gezimizde 1.TBMM Kurtuluş Savaşı Müzesi, 2. TBMM, Anıtkabir, Çankaya Köşkü Atatürk Evi, Etnografya Müzesi, Resim ve Heykel Müzesi, Rahmi Koç Müzesi, Ulucanlar Cezaevi Müzesi ve Hamamönü tarihini mekanlarını öğrencilerimizle ve öğretmenleri ile birlikte gezerek Ankara'nın müzelerini ve tarihi mekanlarını yakından tanıma fırsatı bulduk. Ayrıca müze gezilerimizde uzmanlardan yardım alarak Başkentimizin müzeleri tarihi ve turistik yerleri hakkında öğrencilerimizle öğretmenlerimizle bilgi sahibi olduk" dedi.

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