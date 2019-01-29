Elma depoda alıcı bekliyor

Adem DURMAZ/KORKUTELİ, () - KORKUTELİ Yazır Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Yaşar Kocaoğlu, ilçede üretilen ve soğuk hava depolarında saklanan elmanın ihracat için alıcı beklediğini söyledi.

Korkuteli ova ve yayla mahallelerde yetiştirilen tonlarca elma soğuk hava depolarında alıcı bekliyor. Korkuteli Yazır Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Yaşar Kocaoğlu, bu yıl elma üretimin az olmasına rağmen Or-Köy Soğuk Hava Tesislerinde tonlarca elmanın alıcı beklediğini söyledi.

Kocaoğlu, “Geçmiş yıllarda birinci sınıf elmayı satmak için soğuk hava depolarında tüccarlar ihracat için meyve seçiyorlardı. Üreticimizi tatmin edici bir fiyattan satmak için ihracat kapılarının açılmasını bekliyor. Soğuk hava depolarında saklanan elmalar yıkanıp, fırçalanıp kurulandıktan sonra boy ve renklerine göre ayrımı yapılıyor. Daha sonra satışı yapılıyor" dedi.

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