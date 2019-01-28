Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), () - GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, vatani görevini yapacak 4 genç ellerine kına yakılarak askere uğurlandı.

Yolbaşı Mahallesi'nde, oturan ve vatani görevlerini yapacak 4 genç için yakınları tarafından uğurlama töreni düzenlendi. Türk bayrağı asılan Yolbaşı Şehitler İlkokulu ve Ortaokulu bahçesinde 4 asker adayının yakınları davul-zurna eşliğinde halay çekip gönüllerince eğlendi. Düzenlenen eğlencede yakınları vatani görevini yapmaya gidecek gençlerin ellerine yakınları tarafından kına yakıldı. Eline kına yakılan askerler, vatani görevlerini yerine getirecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

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