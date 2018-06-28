Elinde taşıdığı poşette bonzai ele geçirildi

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),()-EDİRNE'nin Keşan ilçesinde madde bağımlısı olduğu iddia edilen ve kullandığı uyuşturucu maddenin de etkisiyle ana yolda yürüyerek trafiği tehlikeye sokan ve ihbar üzerine polis tarafından yakalanan D.B.'nin elinde taşıdığı poşette 104 gram bonzai ele geçirildi. D.B., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Enez Kavşağı yakınlarındaki Keşan-Gelibolu karayolu üzerinde madde bağımlısı olduğu iddia edilen ve kullandığı uyuşturucu maddenin de etkisiyle yol üzerinde yürüyerek trafiği tehlikeye sokan D.B., ihbar üzerine polis tarafından yakalandı. Polis, D.B.'nin elinde taşıdığı poşet içerisinde 104,41 gram bonzai ele geçirdi. Uyuşturucu maddeye el konulurken, D.B. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.B., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.