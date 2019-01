'Elektronik Atıklar' konulu AB projesi ekibi ÇOMÜ’de

ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü bünyesinde, Avrupa Birliği (AB) tarafından desteklenen COST Action ES 1407 kodlu “European network for innovative recovery strategies of rare earth and other critical metals from electric and electronic waste (ReCreew)” projesinin grup toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya katılan Almanya Hamburg Teknoloji Üniversitesi'nden (TUHH) Prof. Dr. Kerstin Kuchta, Boğaziçi Üniversitesi'nden (BOUN) Prof. Dr. Burak Demirel, Prof. Dr. Nadim Copty, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden (KTU) Doç. Dr. Ersin Yazıcı, ÇOMÜ’den Prof. Dr. Çetin Kantar, Doç. Dr. Sibel Menteşe, Doç. Dr. Nilgün Ayman Öz ve Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali Küçüker eşliğinde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden’i makamında ziyaret etti. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özden, katılımcılara üniversite ve gerçekleştirilen projeler hakkında bilgi verdi.

Ziyaret, Hamburg Teknoloji Üniversitesi ve ÇOMÜ arasında yapılacak ortak çalışmalar ve öğrenci değişim programları hakkında fikir alışverişleri ile son buldu.

