Elektriksiz evde yaşayan yaşlı kadına Vali Demirtaş sahip çıktı

ADANA’da elektrik faturasını ödeyemedikleri için 4 aydır elektriksiz evde yatağa mahkum halde yaşayan Yüksel Karaöz (78), Adana Valisi Mahmut Demirtaş’ın talimatıyla ücretsiz yatılı bakım merkezine yerleştirildi.Merkez Seyhan ilçesindeki Namık Kemal Mahallesi’nde kiralık bir evde annesi Yüksel Karaöz’ün beslenme ve bakımlarıyla tek başına ilgilendiğini kaydeden işsiz oğlu Fahri Karaöz, Demirören Haber Ajansı'na() önceki gün yaptığı açıklamada, faturayı ödeyemedikleri için 4 aydır sobasız evde elektriksiz yaşadıklarını aktararak devlet büyüklerinden yardım istedi. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olan, haftada 3 gün de diyalize giden yatalak hasta Yüksel Karaöz’ün durumuna kayıtsız kalmayan Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet İl Müdürlüğü’ne talimat vererek yaşlı kadının ücretsiz olarak yatılı bakım merkezine yerleştirilmesini sağladı.

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