Elektrikli bisikletle refüje çarpan sürücü öldü

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, () - AFYONKARAHİSAR'da elektrikli bisikletiyle refüje çarpan sürücü yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Afyonkarahisar Efeler Kavşağında meydana geldi. Elektrikli bisikletiyle seyir halendeki kimliği belirsiz sürücü, aracın dengesini kaybederek refüje çarptı. Yol ortasına savrularak ağır yaralanan sürücü için sağlık ekiplerinden yardım istendi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri üzerinden kimlik çıkmayan yaralıyı ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yaralı sürücü burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

FOTOĞRAFLI