Elektrik sektörüne okul desteği

ANTALYA, () - MİLLİ Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) ve Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ) arasında mesleki işbirliği protokolü imzalandı.

BEDAŞ, AEDAŞ ve ÇEDAŞ, elektrik dağıtım sektörünün yetişmiş eleman ihtiyacı için 'Enerjinin Yıldızları' adıyla proje başlattı. Projenin ilk adım olarak Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile yüksek gerilim alanında ihtiyaç duyulan nitelikli eleman ihtiyacına çözüm üretmek için mesleki eğitim iş birliği protokolü imzalandı. Protokole Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Osman Nuri Gülay, AEDAŞ adına yönetim kurulu üyesi Arzu Hatice Atik, BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit ve ÇEDAŞ Genel Müdürü Ahmet Sait Akboğa imza koydu.

ÜÇ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİNE YÜKSEK GERİLİM LABORATUVARI

Proje kapsamında İstanbul'un Avrupa yakası, Antalya ve Sivas'ta üç mesleki ve teknik Anadolu lisesi seçilerek Yüksek Gerilim Laboratuvarı kurulması planlanıyor. Bu amaçla İstanbul Bayrampaşa'da İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Antalya'da Kepez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Sivas'ta ise Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi; pilot okul seçildi. Bu okullarda 10'uncu sınıf öğrencileri, bir sonraki eğitim döneminde yüksek gerilim dalını seçebilecek. Böylece yaklaşık 120 öğrencinin laboratuvarda eğitim almasına imkân sağlanacak.

ÖĞRENCİLERE ÜÇ ŞİRKETTE STAJ İMKÂNI VE BURS

Yüksek gerilim dalında öğrenim gören öğrenciler; AEDAŞ, BEDAŞ ve ÇEDAŞ'ta staj yapma imkanına da sahip olacak. Proje kapsamında en başarılı ve ihtiyaç sahibi en az 30 öğrenciye 1 yıl boyunca aylık 500 TL burs verilerek eğitimlerine destek olunacak. Ayrıca söz konusu öğrencilere, burs aldıkları süre kadar da istihdam garantisi sunulacak. Eğitim süresince üç dağıtım şirketinin yöneticileri, kuruma özel derslerde bilgi birikimi ve deneyimlerini öğrencilere aktaracak ve mentorluk yapacak. Yöneticiler, mentorluk yapmadan önce özel bir eğitimden geçecek. Yine yüksek gerilim dalı alanında okullarda eğitim veren öğretmenlere de uygulamalı olarak özel eğitim verilecek.

AB STANDARTLARI

Malzeme fiyatlarının yüksek olması ve sektörden yeterli destek alamadığı için meslek liselerinin elektrik bölümünde tercih edilmeyen yüksek gerilim dalı da bu proje sayesinde yeniden eğitim sistemine kazandırılmış olacak. Avrupa Birliği ülkelerindeki standartlarda kurulacak laboratuvarlarla yüksek gerilim dalını tercih eden öğrencilere, elektriğin üretilmesinden iletim ve dağıtımına kadar tüm kademeleri uygulamalı olarak öğretilecek. Söz konusu proje, sektörün yetişmiş eleman ihtiyacına çözüm üretirken mezun olan öğrenciler de çok tehlikeli meslekler sınıfında yer alan bu alanda uygulamalı iş sağlığı ve güvenliği eğitimi aldıkları için tercih edilerek sektöre ilk adımlarını güvenle atacaklar.

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