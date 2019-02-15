Elektrik kontağından çıkan yangın paniğe neden oldu

Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),() İZMİT'te 7 katlı bir apartmanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında hasar meydana geldi.

Yangın akşam saatlerinde Kadıköy Mahallesi Turan Güneş Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı bir apartmanın 6'ıncı katında meydana geldi. Evde kimsenin olmadığı sırada elektrik tesisatında başladığı tahmin edilen yangın kısa sürede evin diğer bölümlerine de sıçradı. Dumanı görenlerin haber vermesi üzerine itfaiye ve 112 Acil ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangında evde küçük çapta hasar meydana gelirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.