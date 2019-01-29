Elektrik direğinde akımına kapılıp öldü

Ünsal YÜCEL/EDİRNE,( )-EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde, çıktığı elektrik direğinde kabloları çekiçle koparmaya çalışan İ.Ç. (35), akıma kapılarak olay yerinde yaşamını yitirdi.

Olay, ilçeye bağlı Bayramlı köyünde meydana geldi. İ.Ç., tarlanın yanından geçen elektrik direğine tırmanarak, elindeki çekiçle kabloları koparmak istedi. Elektrik akımına kapılan İ.Ç., direkten düşerek olay yerinde hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. İ.Ç.'nin cesedi, savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Soruşturma sürüyor.