Eleğin çarptığı işçi ağır yaralandı

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), () - BURSA’nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren Un fabrikasında meydana gelen olayda un eleğinin çarptığı işçi Hakkı Dinç(47) ağır yaralandı.
Edinilen bilgilere göre İnegöl'ün kırsaş Tahtaköprü mahallesinde faaliyet gösteren un fabrikasında çalışan Hakkı Dinç(47), çalışır vaziyetteki un eleğinin yanında geçerken, elek kafasına çarptı. Kafasından ağır yaralanan adam olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.
İşçinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.
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