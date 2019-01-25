Elbeyli Kaymakamı, Suriye sınırında inceleme yaptı

KİLİS'in Elbeyli İlçe Kaymakamı Kadir Duman, Suriye sınırında incelemelerde bulundu.

Sınır hattını incelemeyen Kaymakam Duran, daha sonra Şehit Yalçın Nane Hudut Karakolunu ziyaret ederek bilgi aldı. Kaymakam Duran, ayrıca karakolda bulunan askerlerle birlikte öğle yemeği yedi.

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