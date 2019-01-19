Elazığ'da su kuşlarının sayımı yapıldı

ELAZIĞ'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nce kentteki su kuşlarının sayısı 3 günlük süren çalışmayla tamamladı.

Elazığ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nce sulak alanlardaki kuşların sayımını yapıldı. Sulak alanlardaki su kuşlarının değişimlerini mevsimsel olarak izleyerek önemli ölçüde veri elde edilmesini sağlamak amacıyla 3 gün süren çalışmalarda teknik personeller tarafından Keban Baraj Gölü, Hazar Gölü ve Cip Baraj Gölü kıyılarında belirlenen lokasyonlar taranıp, gözlemler yapılarak sayımlar yapıldı.

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