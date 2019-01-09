Elazığ'da jandarmadan cipli kartlarda uygulama

ELAZIĞ’da jandarma ekipleri, barkod ve karekod okuyucu cihazla çipli kimlik kartları ile ehliyetleri kontrol edip, denetim yaptı.

Sivrice İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, emniyet, asayiş, kolluk hizmetlerinin kalitesini artırmak üzere yeni bir uygulama başlattı. Bu kapsamda barkod ve karekod okuyucu cihazlarla yapılan sorgulamalarda, çipli kimlik kartları ile ehliyetlerin üzerindeki barkod ve karekodlar okutularak bilgiye daha hızlı, kesintisiz, güvenilir, emniyetli şekilde ulaşılmasına imkan sağlandı. İlk kez kullanılan cihazlar sayesinde vatandaşa ait veri girişlerinin hızlanması, yanlış veri girişlerinin asgariye indirilmesi, toplu taşıma hizmeti veren araçlardaki sorgulamalarda işlemlerin hızlı şekilde tamamlanarak bekleme süresinin azaltılması, böylece hizmet kalitesinin artırılması hedefleniyor.

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