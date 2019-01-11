El yapımı rakı içti, gözleri görme özelliğini kaybetti

Ünsal YÜCEL/EDİRNE,()-EDİRNE'de, pazardan aldığı rakıyı içtikten sonra zehirlenen ve gözleri görme özelliğini kaybeden Y.Ç., kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Edirne'de yaşayan Y.Ç., Nişancıpaşa Mahallesi'ndeki balık pazarı civarında tanımadığı bir kişiden eş yapımı rakı satın aldı. Evde rakıdan içen Y.Ç. bir süre sonra fenalaşarak, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Gözleri görme özelliğini kaybeden Y.Ç.'nin tedavisinin sürdüğü bildirildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.