El freni tutmayan kamyonet iki araca çarptı

Aslı DURAN/ANTALYA, () - ANTALYA'da el freni tutmayan tüp dolu kamyonet, Atatürk Parkı'nda park halindeki iki otomobile çarparak hasar verdi.
Muratpaşa ilçesinde bulunan Atatürk Parkı'na girmek isteyen Özkan Nerse'nin kullandığı 07 YBP 18 plakalı tüp yüklü kamyonet, dün saat 18.00'de park gişesi önüne geldi. Gişe görevlisiyle konuşan Özkan Nerse, el frenini çekip araçtan indi. El freni tutmayan kamyonet, gişede bulunan parkuru kırıp park halindeki iki otomobile çarparak durabildi. Kazada maddi hasar oluşurken, kamyonetteki tüplerin patlamaması olası felaketi önledi.
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