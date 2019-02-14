El emeği ürünler sergilendi

HATAY'ın Belen ilçesinde Kadın Toplum Merkezi kursiyerleri sergi açtı.Etkinliğe Kaymakam Hayrettin Baskın, Belediye Başkanı Adnan Vurucu, İlçe Jandarma Komutanı Gökhan Çevik ve kursiyerler katıldı. Proje Koordinatörü Yeliz Sevim, projenin 15 ay sürdüğünü belirterek, ”Dekoratif ahşap süsleme, lazer kesimi ile aplike, keçe aksesuarları yapımı, takı yapımı ve bebek odası hazırlama kurslarının yanında, kitap okuma etkinliği, proje kapsamında kursiyerlere eğitim materyallerinin ücretsiz olarak dağıtımının sağlanması ve kurs dışında sinema etkinliği ve il dışı geziler düzenledik” dedi. Proje kapsamında düzenlenen kitap okuma kampanyasında, en çok kitap okuma başarısı gösteren kursiyerlere küçük ev aletlerinden oluşan hediyeleri protokol tarafından verildikten sonra, yıl içerisinde proje kapsamında hazırlanan el sanatları ürünleri sergisinin gezilmesi ve yapılan ikramlarla program sona erdi.

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