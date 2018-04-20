'El ele verdik engelleri yendik, eğitime renk kattık' projesi

ADANA'da Sevgi Anaokulu öğrencileri ile Hüseyin Polat Özel Eğitim Uygulama Merkezi öğrencileri arasında eğitim-öğretim alanında işbirliği sonucu çocuklarla uçurtma şenligi düzenledi.Sevgi Anaokulu Müdürü Cengiz Güler ile Hüseyin Polat Özel Eğitim Uygulama Merkezi Müdürü Bülent Şengül, Bu proje ile toplumda engellilere karşı olan ön yargıyı çocuklardan hareketle aşmayı hedefliyoruz. Bu sayede yarının büyüklerini engelliler konusunda bilinçlendirip, aynı öğretim ortamında eşit şartlarda eğitim görebileceklerini fark ederek eğitime renk katmayı hedeflediklerini söyledi. Cengiz Güler, "Amaçlarının toplumsal değer yargılarının gittikçe azaldığı, bireyselleşmenin ve bencilliğin yoğun olarak yaşandığı günümüzde çocuklarımıza engelli bireylerin yaşamlarını tanıma, engelli bireylerin yaşam güçlüklerini anlama ve hoşgörü gösterme; böylelikle yardımlaşmanın ve beraber yaşamanın ne kadar gerekli ve hayati olduğunu kavratabilmek." oldugunu söyledi.

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