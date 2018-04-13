El bileğinden yapılan anjiyo hayatı kolaylaştırıyor  

KAYSERİ, () - KALP damar tıkanıklıklarında özellikle son dönemlerde el bileğinden anjiyo yönteminin daha yaygın kullanıldığını söyleyen Acıbadem Kayseri Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ergün Seyfeli, sunduğu kolaylıklar nedeniyle hastalar tarafından da tercih sebebi olduğunu söyledi.

Anjiyo ile tedavi yöntemlerini anlatan Acıbadem Kayseri Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ergün Seyfeli, "Anjiyo, bugün tıkalı kalp damarları ayrıntılı şekilde belirlenmesinin yanında tıkanıklık tespit edilmesi halinde balon ve stent de yerleştirilebilen güvenilir bir tanı ve tedavi yöntemi. Özellikle kalp krizi geçiren hastalarda ilk bir saat içinde yapılması önem taşıyor. Ancak hiçbir şikayeti olmasa da efor ve sintigrafi gibi testler sonucunda problem tespit edilen hastalarda da gerekebiliyor. Ayrıca bazı kalp kapağı hastalıklarında ve ameliyata girecek hastalarda koroner anjiyografi ile kateter işlemi birlikte yapılabiliyor. Dolayısıyla kalp hastalıkları açısından son derece değerli bir yöntem olduğu için de yaygın olarak kullanılıyor" ifadelerini kullandı.

Anjiyonun son dönemde el bileğinden yapıldığını belirten Seyfeli, "Uzun yıllar kasıktan girilerek yapılan anjiyo, son yıllarda daha az risk içerdiği ve hastaya kolaylıklar sunduğu için el bileğinden yapılması tercih ediliyor. Anjiyonun el bileğinden ya da kasık damarından yapılmasının süre açısından farkı olmuyor, ancak özellikle işlem sonrasında gündelik hayata dönmek konusunda önemli bir farklılık oluyor" şeklinde konuştu. Seyfeli konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Kasık damarından anjiyo ile yapılabilen tüm işlemler el bileğinden anjiyo ile de gerçekleştirilebiliyor. Ancak kasıktan yapıldığında işlem hasta açısından çok daha zahmetli olabiliyor. Bununla birlikte anjiyo sonrasında beş-altı saat boyunca kum torbalarıyla birlikte sabit bir pozisyonda, kımıldamadan yatılmasının gerektiği için bu süre zarfında hasta tuvalete gidemiyor ve ayağa kalkamıyor. Dolayısıyla bu durum özellikle yaşlı hastalarda eziyetli olabiliyor. Kasık damarından yapılan anjiyolarda komplikasyonların da biraz daha fazla oluyor. Kanama, şişme, cilt altında kan birikmesi, ağrı, işlem sonrasında damar hasarı yaralanmasına daha sık rastlanıyor. Bunların yanı sıra, hasta kasık bölgesinde ciddi bir ağrı hissettiğinden ertesi gün bile yürümekte zorlanıyor. Dolayısıyla sosyal hayatı ciddi şekilde kısıtlanıyor” diye konuştu.

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