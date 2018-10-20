'Ekrandan Geç Hayatı Seç' projesi doğayla buluşturdu

RİZE’de hayata geçirilen ‘Ekrandan Geç Hayatı Seç’ projesi kapsamında İkizdere Petran’da doğa kampı gerçekleştirildi.

Rize Gençlik Merkezi Gençlik Kulübü Derneği’nin ‘Ekrandan Geç Hayatı Seç’ projesi kapsamında 30 kişilik ekip, İkizdere ilçesi Petran Yaylası’nda doğa kampı gerçekleştirdi. Ekran ve Teknoloji Bağımlılığı ile mücadelede farkındalık oluşturmak ve gençlerin doğa faaliyetlerine yönlendirilmesini teşvik etmek amacıyla düzenlenen etkinlikte, katılımcı gençlere kamp alanı oluşturma, çadır kurma, çevre ve doğa bilinci eğitimleri ve doğa yürüyüşleri, sosyal etkinlikler düzenlendi. Projeye destek veren kurum ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve kamp alanı teknik ekibi ile birlikte 30 kişilik bir kafileyle İkizdere Petran’da 2 günlük kamp faaliyeti düzenlendi.

Kamp alanını ziyarete gelen İkizdere Kaymakamı Sayın Abdulhamid Uyar, İkizdere Belediye Başkanı Hasan Kösoğlu, kamp ateşi etrafında gençlerle sohbet ederek gençlerin çaldığı kemençe ve söyledikleri yöresel türkülere eşlik ettiler.

Rize Gençlik Merkezi Gençlik Kulübü Derneği Başkanı Psikolog Esra Alemdaroğlu, ekran ve teknoloji bağımlılığı ile mücadele çalışmaları kapsamında gençlerle yapılacak en güzel ve öğretici faaliyetin doğada olduğunu düşünerek Doğa Kampı faaliyetini İkizdere Petran’da gerçekleştirdiklerini belirtti. Alemdaroğlu, "Akşam yıldızların altında kamp ateşi etrafında yapılan sohbetler ve paylaşımlarla ve gündüz kamp alanındaki etkinliklerle gençlere ekran ve teknoloji kullanımının hayatımıza yansımaları, zamanı etkin geçirmek, gençlerin yapabilecekleri faaliyetler, ilgi alanları konularında proje sorumluları tarafından gençlere interaktif etkinlikler yapıldı” dedi.

Kamp faaliyeti sonunda katılımcı gençlere ve kamp ekibine kamp ve proje hatırası olarak su matarası hediye edildi.