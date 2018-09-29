Ekonomist Emre Alkin: Kilogram başına ihracat değeri artmalı

İZMİR Ticaret Odası (İZTO) üyeleri, Türkiye ve dünya ekonomisini ekonomist Emre Alkin’den dinledi. Alkin, dünya genelinde ekonomik sorunların diplomatik temelli olduğunu savundu.

En karmaşık ekonomi konularını kendine has üslubuyla aktararak toplumun tüm kesimlerine hitap edebilen Prof. Dr. Alkin, İZTO’da Güncel Ekonomik Değerlendirmeler Konferansı’nda iş dünyası ile buluştu. Toplantıya İZTO Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Kızılgüneşler ile Genel Sekreter Prof. Dr. Mustafa Tanyeri de katıldı. Yaptığı sunumu kitaplaştıracağını söyleyen Alkin, Yeni Ekonomi Programı’nın (YEP)gerçekçi temellere dayandırıldığını belirtererek, "Bazı futbol takımları vardır. Şampiyonlukları imkansızdır, kupa alır ve küme de düşmez. Türkiye böyle bir ülkedir. Öte yandan bir toplantıda Fransız bir temsilci ülkemi sormuştu. Ben de ‘Denizin üstündeki şişedir. Nice sayılı fırtınada gemiler ikiye ayrılır gider ama bu şişe kalır. Fırtınada göremezsin ama deniz sakinken şişe orada. İçinde de bir kağıt var, ‘dayan’ diye yazıyor. İş dünyası hakikaten iyi dayanıyor" dedi.

'TEKNOLOJİYİ ÜSTÜN KILAN ŞİRKETLERDE KİŞİ DEĞİL İŞ KONTROL EDİLMELİ'

Konuşmasında Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığı, ara mala ithalatı, cari açık gibi pek çok konuyla ilgili verileri katılımcılarla paylaşan Alkin, kilogram başına ihracatın yani katma değerli üretimin önemini de vurguladı. Bugün dünya genelinde ekonomik sorunların diplomatik temelli olduğunu savunan Alkin, şirketler de dahil ekonomik alandaki tüm aktörlerin baskı altındayken doğru karar verecek kişilerden oluşması gerektiğinin de altını çizdi. Ekonomik göstergelerin yanı sıra antibiyotik kullanımı, sezaryen oranı, beden eğitimi derslerinin oranı, obezite gibi pek çok konuyu da aktararak ülkenin gelişim düzeyine işaret eden Alkin, sağlam ekonomik temeller için sosyolojik problemlerin de aşılması gerektiğine değindi. Çalışan profilinin de değiştiğini, Y ve Z kuşağı denen kuşağın eskisi gibi patronları idol olarak görmediğini söyleyen Alkin, "Teknolojiyi üstün kılan şirketlerde kişi değil iş kontrol edilmeli. Bu anlayışta olan şirket batar" dedi.

Türkiye’nin kurtuluşunun önce eğitim sonra ihracattan geçtiğini de vurgulayan Alkin, hem bankaların hem de reel sektörün sağlam adımlar atması gerektiğini savundu.

İZMİR, ()

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