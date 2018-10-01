'Ekonomist Anadolu 500’e Sanko damgası

GAZİANTEP, () - SANKO Holding, iş dünyasının saygın yayın organı Ekonomist dergisince 2017 yılı verileri baz alınarak gerçekleştirilen Anadolu 500 araştırmasında, 12 şirketle listede yine en çok şirketi bulunan grup olmayı başardı.

Ekonomist’te yer alan ilişkin haberde, çalışmanın İstanbul, Ankara ve İzmir merkezli şirketleri kapsamadığı belirtilerek, "Anadolu 500’ün toplam cirosu 2017’de nominal yüzde 31,9, reel olarak ise yüzde 19 artış gösterdi. Bu büyüme istihdamı da olumlu etkiledi. Anadolu 500’ün istihdamı 2017 yılında yüzde 22,2 yükseldi. Ancak ihracattaki performans zayıf kaldı ve 5,1 düşüş gösterdi. Buna karşılık kârlılıktaki artış sürdü ve Anadolu 500’ün toplam kârı yüzde 18,5 arttı" denildi.

Anadolu 500’deki şirketlerin toplam cirosunun 2017 yılında yüzde 31,9 artışla 263,7 milyar TL olarak gerçekleştiğine dikkat çekilen haberde, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla deflatörü kullanılarak enflasyon etkisi arındırıldığında ise 2017’de toplam ciroda reel yüzde 19 artış olduğu hesaplandığına vurgu yapıldı.

Anadolu’nun en büyük şirketleri araştırmasının 2004 yılında 250 şirketle başlatıldığı kaydedilen haberde, Anadolu ekonomisindeki gelişme ve artan katılım nedeniyle 2010’dan itibaren şirket sayısının 500’e çıkarıldığı bildiriliyor. Anadolu 500’e giren birinci sıradaki şirketin cirosu 5,089,761,269 TL olurken, 500’üncü şirketin cirosu ise 157,395,787 TL oldu.

Sanko Tekstil, Sanko Dış Ticaret, Sanko Pazarlama, Çimento Çimento ve Beton, Süper Film Ambalaj, Tech Data Bilgisayar Sistemleri, Sayınlar Gıda Maddeleri, Sanko Enerji, Başak Traktör, MST İş ve Tarım Makinaları, Bartın Çimento ve Sanko Rüzgâr Enerjisi, SANKO Holding’in flamasını Anadolu 500’ün zirvesinde dalgalandırma başarısı gösterdi.

SANKO Holding’in 11 sektörde 14 bin çalışanıyla faaliyet gösterdiğine işaret edilen haberde, şu değerlendirmeye yer verildi:

"Bu şirketlerin toplam cirosu 7,3 milyar TL olurken, milyar TL’lik cirolar Sanko Tekstil ve Sanko Dış Ticaret’ten geldi. 2018’i yatırım yılı olarak göre SANKO Holding, bunun için 325 milyon dolarlık bir yatırım bütçesine sahip. Bütçenin 100 milyon dolarlık bölümü 2019’da kullanılacak. Holdingin tekstile 80 milyon dolar, enerjiye 175 milyon dolar, çimentoya 35 milyon dolar, ambalaja 20 milyon dolar yeni yatırım gündemi mevcut. Yatırımlar yenileme, kapasite artışı ve ürün çeşitlendirme olarak gerçekleştirilecek."

Bu arada, Ekonomist Anadolu 500’de Gaziantep’ten 67 firma bulunuyor. Gaziantep, 84 şirketle listenin ilk sırasında yer alan Bursa’nın ardından ikinci sıradaki yerini korudu. Listede Kocaeli 43, Kayseri 34, Denizli 29, Kahramanmaraş 27, Adana 21 ve Konya 20 şirketle yerini aldı.

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