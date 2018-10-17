Ekonomik sıkıntıya rağmen belediye bütçesi fazla vardı

İZMİR'de Balçova Belediyesi'nin bütçesi 2018’de artıya geçti. alçova Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Ali Çalkaya, ""Lüks hiçbir harcamamız, pahalı makam araçlarımız, belediye kaynaklarını kullandığımız özel harcamalarımız yok" dedi.

Balçova Belediyesi’nin 2019 yılı Gelir-Gider Bütçesi’nin görüşüldüğü meclis toplantısı gerçekleştirildi. Bütçe görüşmelerinde göreve geldiği 2004 yılından bu yana süregelen mali disiplin hakkında bilgi veren Balçova Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Ali Çalkaya belediye bütçesinin 15 yılda 10 kat büyüdüğünü, 7 milyon TL olan bütçenin 85 milyon TL’ye çıktığını syöledi. Çalkaya, geçen yıllarda bütçenin gerçekleşme oranının ortalama yüzde 92 seviyelerinde olduğuna dikkat çekerek, ekonomik sıkıntıya rağmen 2018 yılı bütçesinin yüzde 112 fazla verdiğine dikkat çekti.

Ak Partili meclis üyelerinin red oyuna karşın CHP’li meclis üyelerinin kabul oylarıyla geçen bütçe harcama kalemleri hakkında da bilgi veren Çalkaya, şöyle dedi:

"Balçova’nın rutin belediyecilik hizmetlerini aksatmadan yerine getiriyoruz. Göreve geldiğimizde 5 hurda çöp kamyonu vardı. Şimdi uydudan takip ettiğimiz 20 çöp aracımız var. Belki çöpten daha önemli olan Türkiye’ye örnek olmuş sosyal hizmetlerimiz var. İlçemizde zor durumda olan her vatandaşımız belediyeyi yanında hissediyor. Çocuklarımızın okulundan, ilçemizin MOBESE'sine kadar nereye bakarsanız Balçova Belediyesi’ni görürsünüz."

Çalkaya, belediye bütçesini yönetirken halkın parasını kullandıkları gerçeğiyle hareket ettiklerini geçen sürede belediyede tek usulsüzlük iddiasının gündeme gelmediğini vurgulayarak, "Lüks hiçbir harcamamız, pahalı makam araçlarımız, belediye kaynaklarını kullandığımız özel harcamalarımız yok" dedi.

İZMİR, ()

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