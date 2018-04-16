Ekonomi Üniversitesi’nin yıl dönümü töreninde yan yana oturdular

İZMİR Ekonomi Üniversitesi’nin 17’nci kuruluş yıl dönümü törenine İzmir Ticaret Odası’nın (İTO) yeni yönetim kurulu üyeleri tam kadro katıldı. Törende, İTO Yönetim Kurulu Başkanlığı seçimine 12 saat kala yarıştan çekilen, üniversitenin kurucu Mütevelli Heyet Başkanı Ekrem Demirtaş ile İTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener yan yana oturdu. Demirtaş, dünyanın ilk 10 üniversitesi kalitesinde bir eğitim vermeyi hedeflediklerini söyledi.

İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin 17’nci kuruluş yıl dönümü törenine İTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, eski İTO Yönetim Kurulu Başkanı ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ekrem Demirtaş, İTO eski Meclis Başkanı Rebii Akdurak, İTO Meclis Başkanı Selami Özpoyraz ve çok sayıda öğretim görevlisi katıldı.Törende açılış konuşmasını yapan İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Can Muğan, İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin 17 yıldır kurulduğu günden bu yana değişmeyen bir misyona sahip olduğunu ve girişimcilik ruhunu sürekli canlı tutmaya çalıştığını dile getirdi. Öğrenci odaklı bir üniversite olduklarını anlatan Dr. Muğan, "Oryantasyon programını yeniledik. Memnuniyet anketleri sonucunda öğrencilerin taleplerine uygun programları yeniliyoruz. 245 tane akıllı sınıfımız var. Eğitim ve araştırma tekniklerini yeniliyoruz. 12 Nisan itibariyle Nükleer Araştırma Merkezi ile protokol imzaladık. Üniversite ve sanayi işbirliğini güçlendiriyoruz. Geleceği tasarlamakla uğraşmalıyız. Biz bu konuda elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.

"UZMANLAŞMA İÇİN ÜNİVERSİTE BÜYÜK ÖNEM TAŞIR"

İTO Başkanı Mahmut Özgener, bölgede ekonomik alanlara odaklanmış bir üniversitenin bulunmasının birçok konuda gelişimi de beraberinde getirdiğini belirterek, şöyle konuştu;

"Kurumsallık için üniversite önemlidir. Dağınık üretim ve ticaret faaliyetleri akademisyenlerin çalışmalarıyla modelleşir, kurumsal bir yapıya bürünür. Bilimsel gelişim için üniversite önemlidir. Üniversiteler, bilgiyi, veriyi, istatistiği takip eden, üreten, bölge ekonomisinin önde gelen kurumlarıyla ve kamuoyuyla paylaşan yapılarıyla ekonomide bilimsel gelişimin temel taşıdır. Uzmanlaşma için üniversite büyük önem taşır. Tüm dünyada bölgedeki eğitim seviyesi ne kadar yüksek olursa olsun, ihtisas alanları doğru belirlenmediği, gençlerimiz alanlarında uzmanlaşmadığı takdirde gelişimin önü tıkanır. Tabi ki gençlerimiz için üniversite çok mühimdir. Önlerine yeni bir yaşam ve hedefler sunulurken, gençlerimizde kendilerini yetiştiren kenti, bölgeyi ve ekonomisini ileri taşır."

"BEYAZ SAYFA AÇALIM"

İzmir'in gücünü dünyaya anlatmak ve istatistikler üretmek gerektiğini savunan Mahmut Özgener, "Staj programları, okul sonrası takip sistemleri üretmeliyiz. Gençlerimizin çizdikleri yol haritalarının hayatları boyunca bir parçası olmalıyız. Uzmanlaşma için yeni modeller, Türkiye'de ilk kez denenen ihtisaslaşma programlarını ortaya çıkarmalıyız. Hepimizin bir araya gelerek, tartışarak, konuşarak, İzmirimiz için, bölgemiz için, ülkemiz için belirleyeceğimiz performans kriterlerine göre ilerlememiz gerekiyor" diye konuştu.

Yeni yönetim, komiteler, meclis üyeleri ile birlikte hayal ederek değişimi birlikte başarmak gerektiğine dikkat çeken Mahmut Özgener, İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin her bileşeninin projelerini dinlemeye, komitelerle birlikte değerlendirmeye, zaman kaybetmeden gerçeğe dönüştürmeye açık olduklarını ifade etti. Özgener, "Birlikte çalışmalar başlatalım, vizyon konferansları, değişim workshop’ları başlatalım. Burada yer alan her akademik, ekonomik ve idari kadromuza yeni yönetim olarak çağrımızdır. Geleceğe ve değişime, kentimiz için yenilenmiş bir vizyona odaklanalım. Bugünden itibaren önümüze beyaz bir sayfa açalım. İzmir olarak, İzmirliler olarak, geleceği birlikte yaratırken, değişimi birlikte başarırken, en önemli başlangıç ve dayanak noktamız İzmir Ekonomi Üniversitesi olsun" dedi.

İTO YARDIMLARINI ANLATTI

Üniversitenin kurucu Mütevelli Heyet Başkanı Ekrem Demirtaş ise konuşmasında, üniversiteyi kurma fikrinin 30 yıl önceki 1988 yılındaki hayali olduğunu söyleyerek, o tarihte üniversite kurmak için İzmir Ticaret Odası Üyeleri Sosyal Yardımlaşma Vakfı’nı kurduğunu dile getirdi. Vakfın uzun süre eğitim ve sağlık faaliyetlerini yürüttüğünü anlatan Demirtaş, "1992 yılına kadar hiç yardım almadan eğitim faaliyetleri yaptık. Daha sonra, benim Başkan olmamla birlikte İZTO yardımları başladı. 1988 – 2017 arasında toplam 6.714.855 TL yardım aldık. Yıla bölersek, yılda 223.829 TL. Tabii TL bir fikir vermez ama bu para, üniversitenin kurulması ile her yıl eğitim için ve zorda olan üye çocuklarına yardım olarak harcandı. Bu büyük başarı hikâyesinde, üniversitemizin kuruluşunda elbette ilk yardım yapan, güncellenince 4 milyon 150 bin Dolar ile Ticaret Odası’dır. Sonra baykuş yuvası olan eski kumarhane otelini bize kiralayan merhum Ahmet Prişitina’dır. Bağış yapmadı ama vadeli ödemeye olanak sağladı. 5 yıl sonra da 18 milyon dolar bedelle satın aldık" diye konuştu.

KONUŞMASINI ‘ATATÜRK’ İLE TAMAMLADI

Geçmişe değil, geleceğe bakarak dünyanın ilk 10 üniversitesi kalitesinde bir eğitim vermeyi hedeflediklerini ifade eden Ekrem Demirtaş, şunları ifade etti:

“Akıllı kampüsümüzü yaptık. Endüstri 4,0 laboratuvarı ile Uzay ve Uçak, Elektronik ve Kontrol, Biyomedikal Enstrümentasyon, Teknik Çizim ve Tasarım, Genetik ve Uzay çalışmaları için Temiz Oda, Bilgisayar Oyunları Tasarım, Moleküler Araştırma, Hücre ve Doku Kültürü, Bitki Kültür, Genel Bilgisayar, Robotik ve Mekanik, Bulut servisi ve İleri Simülasyon Bilgisayarları Alanı laboratuvarlarını 10 milyon 76 bin TL maliyetle inşa ettik. Burada teknoloji üretilecek. Hatta uzaya uydu gönderme hedefi koyduk. Güzelbahçe, ikinci kampüs alanı olarak gelecek yıllarda değerlendirilebilir. Üniversitemizin ilk açılış yılında, sözleri Ayten Dirier, müziği Ali Kocatepe’ye ait olan marş ile açmıştık. Sözlerini okumak istiyorum; ‘Bilginin ışığıyla dimdiktir başımız. İnançla el ele engeller aşarız. Biz üretken, girişimci, her an katılımcıyız. Ülkenin gururuyuz, Atatürk’ün yolunda.’ “

Konuşmaların ardından akademik ataması gerçekleşen öğretim üyelerine plaket ve yarışmalarda başarı elde eden öğrencilere teşekkür belgeleri verildi.

Nevra UÇKAÇ / İZMİR, ()

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