Ekonomi Üniversitesi'ni kuran vakfın yönetimine Özgener seçildi

İZMİR Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı Olağanüstü Mütevelli Heyet seçimini İzmir Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener'in listesi 163 oyla kazandı. Böylece 17 yıldır vakfın ve üniversitenin başkanlığını yürüten Ekrem Demirtaş bu görevini de bıraktı.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Konferans Salonu'nda düzenlenen genel kurulun divan başkanlığını aynı zamanda İTO’nun da Meclis Başkanı olan Selami Özpoyraz yaptı. Toplantıya, İTO Eğitim ve Sağlık Vakfı'nın 227 mütevelli heyet üyesi katılırken üyelere seslenen İTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın vakıf üniversitelerine yönelik aralık ayında çıkardığı yönetmeliğin detaylarını da paylaştı. Özgener, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın yayınladığı yönetmelikle, oda ve borsalar tarafından kurulan vakıflarda görev yapan kişilerin, oda veya borsadaki görevleri sona erdiğinde vakıftaki görevlerinin de kendiliğinden sona ereceğini hatırlattı. İTO Vakfı'nın 17 yıldır başkanlığını yürüten Ekrem Demirtaş ve ekibine de teşekkür eden Mahmut Özgener, İEÜ'nün akademik kadrosu ve sahip olduğu teknik alt yapısıyla önemli projelere imza atacağını söyledi. Özgener, "Mütevelli heyet üyelerimiz başta olmak üzere akademisyenlerimiz ve öğrencilerimizle hep birlikte elele verip kentimizin, bölgemizin ve ülkemizin gelişimi için heyecanla yeni projeler üreteceğiz" diye konuştu. Konuşmaların ardından yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Toplam 216 oyun kullanıldığı seçimde Mahmut Özgener'in listesi 163 oy alırken Ekrem Demirtaş’ın listesi 52 oyda kaldı. Bir oyun geçersiz sayıldığı seçimin ardından heyet üyeleri Özgener'i tebrik etti. Genel kurulda ayrıca Mahmut Özgener, Cemal Elmasoğlu ve Mehmet Özsaruhan, vakfın mütevelli heyet üyeliğine seçilen yeni isimler oldu.

9 kişilik yeni yönetim şu isimlerden oluştu:

"Mahmut Özgener, Abdullah Salkım, Mustafa Tüzün, Sezai Çakmak, Bülent Korgen, Erdal Seferbay, Zeynep Şebnem Korkut, Mehmet Yavuz Alkan, İsmail Akdemir."

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