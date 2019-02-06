Ekolojik okuryazarlık eğitimi verildi

Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ()-KIRKLARELİ’de, 'Ekolojik Okuryazarlık Eğitimi' gerçekleştirildi.

Yıldız Dağları Tabiat Eğitim Merkezinde Doğaya Dönüş ve Yuva Derneklerinin işbirliği ve Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünün desteği ile düzenlenen 'Ekolojik Okuryazarlık Eğitimi' 2 gün devam etti. Dünya Sulak Alanlar Gününde başlayan eğitimde; doğanın döngülerini, nasıl işlediğini ve bizlerin bu sistemle daha uyumlu bir şekilde yaşayabilmek için neler yapabileceğimiz konularında eğitici etkinlikler gerçekleştirildi.