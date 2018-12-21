Ekoloji söyleşileri devam ediyor

ANTALYA, () - MURATPAŞA Belediyesi'nin Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyan Merkezlerinde her ay gerçekleşen 'Ekoloji' söyleşilerinin Aralık konuğu, Prof. Dr. Tuncay Neyişçi oldu.

Muratpaşa Belediyesi'nin kasım ayında Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği'yle başlayan 'Ekoloji Söyleşileri'nin Aralık konuğu, Türkiye Ormancılar Derneği Batı Akdeniz Şube Başkanı Prof. Dr. Tuncay Neyişçi oldu. Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri'nde düzenlenen söyleşide Prof. Dr. Neyişçi, 'ekoloji' kavramının tanımı ve kapsamı hakkında bilgi verdi.

'Ekoloji nedir, ne değildir' başlıklı söyleşide Prof. Dr. Neyişçi, günümüzde ekoloji çok önemsenmesine rağmen üniversitelerimizde ekolog yetiştirilen bölümlerin henüz mevcut olmadığını söyledi. Ekolojinin biyoloji ve çevre gibi dallarla karıştırıldığına dikkat çeken Prof. Dr. Neyişçi, “Ekoloji biyolojinin alt dalı sanılmaktadır. Oysa ekoloji ve biyoloji birbirinden tamamen farklı dallardır. Biyoloji izole ederken ekoloji bütünü izler" dedi.

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