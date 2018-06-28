'Ekmek büfelerinin yeri değişsin' önerisi

MERSİN, () - MERSİN Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) 33 No’lu Komite Başkanı Vahit Kenli, kentteki fırıncıların halk ekmek büfelerinin dağılımından memnun olmadığını belirterek, büfelerin alım gücünün daha düşük olan semtlere bulunduruması gerektiğini söyledi.

Sektörün sorunlarını yakından bildiğini ve çözüm üretebilmek adına komite başkanlığı görevine talip olduğunu ifade eden Komite Başkanı Kenli, yaşanan sorunlara çözüm üretmek istediklerini ifade etti. Bu noktada Büyükşehir Belediyesi'ne ait halk ekmek büfelerinin bazı problemleri beraberinde getirdiğini kaydeden Kenli, "Fırınlarımızın oldukça yakınında bir adet halk ekmek büfesi bulunuyor. Bizim fırınlarımızda 300 gramlık bir ekmek 2 TL’ye satılıyorken, halk ekmek büfelerinde 500 gramlık ekmekler 1 buçuk TL’ye satılıyor. Belediye fırınının üretim kapasitesinin yüksek olması nedeniyle daha uygun fiyatlarla ürün satabilmesi oldukça doğal. Aslına bakılırsa bu fırınların kurulma amacı da halka ucuz ekmek sunabilmek. Ancak bu satışların gelir düzeyi düşük semtlerde artırılması gerektiğine inanıyorum. Aksi halde bizim rekabet imkanımız azalıyor ve üretici fırınlarımız sıkıntı yaşıyor" diye konuştu.

FABRİKALAR SATILMA NOKTASINA GELDİ

Türkiye’nin her yerinde halk ekmek satışı olduğunu ve bu uygulamayı desteklediklerine dikkat çeken Kenli, şunları söyledi:

"Biz halk ekmek büfelerinde ekmeklerin düşük fiyatlarla satılmasına değil, bu büfelerin fırınlarımızın yakınında kurulmasına karşıyız. Satış yeri olarak Siteler, Çay Mahallesi, Eğripazar, Demirtaş gibi semtler tercih edilmelidir. Fırınlarda çok sayıda işçi çalıştırılıyor. Her birinin sigortası, vergisi, maaşı ve kirası var. Emeğin yoğun olduğu bir sektörde faaliyet gösteriyoruz ve hiçbir çalışanımız asgari ücretle çalışmıyor. Tatilimiz, bayramımız yok. Zor bir mesleğimiz var ve bu nedenle birçok arkadaşımızın gideri oldukça fazla. Kentimizdeki 80 adet ekmek fabrikasının 60’ı rekabette zorlanması nedeniyle son üç yılda fabrikasını satma noktasına geldi. Bir firmanın zarar görmesiyle birçok tedarikçi firma da olumsuz etkilenmektedir. Mersin’de 138 fırın varken son 8 yıl içinde sayı 80’e düştü. Bu sayının hızla azalmasından endişe ediyoruz."



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