Eklem ağrılarının nedeni D vitamini eksikliği olabilir

ANTALYA, () - D vitamini değerinin düşük olmasının, kemik, eklem ağrıları, kas zayıflığı, aşırı terleme, halsizlik, metabolizma yavaşlığı, depresyon ve çökkün ruh hali gibi şikayetlerle ortaya çıkabildiği belirtildi.

Memorial Antalya Hastanesi İç Hastalıkları Bölümü'nden Uz. Dr. Tülay Kadıoğlu, D vitamini eksikliğinin neden olabileceği sağlık sorunları hakkında bilgi verdi. D vitamininin kemik yapımını sağladığını aktaran Kadıoğlu, kemik yapımı tamamlansa bile D vitamininin kemiklerin güçlenmesini ve ileride ortaya çıkabilecek osteoporoz riskini önlediğini kaydetti. D vitamininin insülin direnci sorununun ortaya çıkmasının engellenmesinde de önemli katkısı olduğunu belirten Kadıoğlu, "D vitamini eksikliği başta kanser olmak üzere diyabet, hipertansiyon, kalp hastalığı, sık enfeksiyon, romatizmal hastalıklar, kronik yorgunluk ve depresyon gibi birçok önemli sağlık soruna neden olmaktadır. Bağışıklığı kuvvetlendirici özelliği bulunan D vitamini eksikliğinde meme, rahim, bağırsak kanserlerinin sıklığında artış olur. Ayrıca her çocuğun yaşamının ilk yılında alması gereken, büyüme ve gelişim için gerekli en önemli vitaminlerden biridir" dedi.

OFİS YAŞAMI D VİTAMİNİ DEĞERİNİ ETKİLİYOR

Provitamin şeklinde alınan D vitamininin, deri altında UVA ışınları ile aktifleştiğini aktaran Tülay kadıoğlu, "Kapalı ofislerde geçirilen uzun çalışma saatleri sonunda güneşten mahrum kalınması D vitamin eksikliğinin en önemli nedenleri arasındadır. D vitamini kalsiyum ve potasyumun emilmesini, kemiklerde depo edilmesini sağlar. D vitamini fazlası ise kireçlenmeye neden olur. Bu nedenle değerin düzenli olarak kontrol edilmesi önemlidir" diye konuştu.

HER GÜN 20 DAKİKA GÜNEŞLENME YETERLİ

D vitamini almada en önemli kaynağın güneş ışını olduğunu söyleyen Kadıoğlu, "Ve bu ışınların etkisiyle deride oluşur. Günlük D vitamini gereksinimi kollar, bacaklar ve yüzün 20 dakika gün ışığıyla temas etmesiyle karşılanabilir. Gerekli güneş ışığı miktarı kişinin yaşı, deri rengi, güneşle etkileşim süresi ve varsa diğer tıbbi sorunlara göre değişir. D vitaminin deride yapımı, yaşla giderek azalır. Deri rengi koyu olan kişilerde yeterli D vitamininin deride oluşması için, özellikle kış aylarında uzun süreli gün ışığına gereksinim vardır" dedi.

DİĞER VİTAMİNLERDEN FARKLI

D vitamininin diğer vitaminlere oranla daha az sayıda besinde doğal olarak bulunduğunu kaydeden Kadıoğlu, "Bu da yalnızca yüzde 20'sinin besinler aracılığıyla alınabileceğini göstermektedir ki vücudun ihtiyaç duyduğu miktar için yeterli değildir. Gıda yoluyla alınsa bile, D vitamininin yararlı olabilmesi için vücut tarafından değişime uğratılması gerekir. D vitamini eksikliği belirlenen kişilerde düzenli ilaç kullanımı ve vitamin takviyeleri, ruh ve beden sağlığı açısından önemlidir" diye konuştu.

Tülay Kadıoğlu, D vitamininin bulunduğu besinlerin ise balık yağı, somon ton balığı, istiridye, yumurta sarısı, peynir, tereyağı, karaciğer olduğunu sözlerine ekledi.

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