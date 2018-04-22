Ekinözü'nde 'Ters Lale ve İçmeler Şenliği' düzenlenecek

Ömer KOÇ/ EKİNÖZÜ (Kahramanmaraş), () - KAHRAMANMARAŞ'ın Ekinözü Belediyesi, '1'inci Ekinözü Ağlayan Gelin (ters) Lalesi ve Şifalı Acı Su Şenliği' düzenleyecek.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenecek olan festival, 28-29 Nisan 2018 tarihlerinde Yukarı İçmeler Parkı'nda gerçekleştirilecek. Türkiye'de ender bulunan ters lale ve içme suyunun tanıtımı amacıyla yapılacak şenlikte yöresel sanatçılar sahne alıp çeşitli aktiviteler düzenlenecek. 2 gün boyunca dolu dolu devam edecek şenlikte, vatandaşlar hem doğanın tadını çıkarak hem de gönüllerince eğlenme imkanı bulacak. Ekinözü Belediye Başkanı Nursi Çeleğen, ilçenin tanıtımına katkıda bulunmak adına festival, düzenlediklerini belirterek herkesi festivale davet etti. Festival yerinde özel kamp alanı oluşturulacağını belirten Çeleğen, şunları söyledi:

"Doğal yetişme alanı olarak ülkemizdeki ender bölgelerden olan Ekinözü ilçemizdeki ters laleler şenliğe katılanlara görsel şölen sunarken, yine sağlık turizmi açısından büyük önem gösteren içmelerde de halkımız şifa bulabilecek. Sağlık ve huzurun aynı anda bulunacağı şölenimizde birçok etkinlik ile halkımız güzel zaman geçirecek. Biz Ekinözü Belediyesi olarak, katılımcıların her konuda rahat etmesi için bütün çalışmaları tamamladık ve gerekli tedbirlerimizi aldık. Bu konuda elimizden gelen gayreti ilgili paydaşlarımızla beraber göstermekteyiz. Ancak bu yıl ilk olması nedeniyle yaşanabilecek bir takım aksaklıkların vatandaşlarımız tarafından şimdiden mazur görülmesini rica ediyorum. Amacımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde milletimize, devletimize en iyi ve kaliteli hizmeti sunmaktır. Bu bağlamda bütün Kahramanmaraşlıları ve şenliğimizi duyan herkesi 28-29 Nisan 2018'de Ekinözü İlçemize davet ediyorum."

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