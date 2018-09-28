Ekinci'den yeni şiir kitabı

MERSİN, () - MERSİN'de yaşayan çocuk kitapları yazarı ve şair Eyüp Ekinci, yeni kitabını okuyucuları ile buluşturdu.

Şair Eyüp Ekinci'nin 'Yeniler aşk kendini', 'Uzaylı E.Y.O. Dünya Gezegenine Yolculuk', 'Ercü ile Erdü Armodies'den Kaçış', 'Kırk4' ve 'Zamanın Yanılgıları'nın ardından son kitabı 'Sürüyor Gökyüzünü Rüzgarın Pulluğu' okuyucu ile buluşarak raflardaki yerine aldı. Mersin'deki bir kamu kuruluşunda görev yapan Ekinci, daha önce yazdığı çocuk kitapları ile dikkat çekmiş çeşitli ödüller alarak adından söz ettirmişti. Son şiir kitabı 'Sürüyor Gökyüzünü Rüzgarın Pulluğu'nda da okuyucuya farklı bir pencere açan Ekinci, yazım serüvenini büyüterek sürdüreceğini söyledi.

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