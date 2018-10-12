Ekinci'den yapımı süren belediye binasında inceleme

ŞANLIURFA,() - ŞANLIURFA'da Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, yapımı tamamlanma aşamasına gelen ve kısa süre içinde açılışı yapılacak olan belediye hizmet binasında incelemelerde bulundu.

Eyyübiye Belediyesi’nin bir yıldır inşaat çalışmalarını sürdürdüğü hizmet binasında sona gelindi. Osmanlı mahallesinde 3000 bin metre karelik kapalı alanı kapsayan ve toplam 4 kattan oluşan hizmet binası yakında vatandaşların hizmetine sunulacak. Türkiye’nin büyükşehir yasasından sonra ilçe statüsü kazanan merkez ilçelerinden biri olan Eyyübiye Belediyesi, ilk hizmet binasını yapan ilçelerden biri oluyor. Eyyübiye belediyesi, Osmanlı Mahallesi’nde bir yıl önce inşaat çalışmalarına başladığı hizmet binasının açılışını gerçekleştirmek için gün sayıyor. Bölgede 750 bin liralık kırım ve patlatma ile yaklaşık değeri 25 milyon TL olan 44 bin metre karelik alanı ilçeye kazandıran Eyyübiye Belediyesi, alanın bir kısmında belediye hizmet binası yapım çalışmalarını tamamlama aşamasına getirdi. Başkan Ekinci açıklamasında şunları söyledi:

"Eyyübiye Belediyesi, hizmet binamızın bitimine doğru hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Osmanlı mahallesi park civarında yaklaşık 750 bin liralık bir bedelle patlattığımız ve elde ettiğimiz 44 bin metre karelik ve yaklaşık 25 milyon tl değerindeki alanda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bir taraftan hizmet binası diğer taraftan Urfa’mızın en güzel meydanını ilçeye ve ilimize kazandırıyoruz. Eyyübiye Belediyesi personeli de geleneksel mimariye uygun olan bu binada hizmet vermeye başlayacaktır. Özel İdare Genel Sekreterliğinden bize kalan makam odası takımını kullanmaya devam edeceğiz."

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