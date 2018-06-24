EKDAĞ sosyal tesislerine yoğun ilgi

ANTALYA, () - BÜYÜKŞEHİR Belediyesi tarafından yenilenen Konyaaltı sahilinde hizmet veren EKDAĞ'a ait sosyal tesisler, yerli ve yabancı tatilcilerden ilgi görüyor.

Konyaaltı Plajı'nda varyant altında hizmet vermeye başlayan EKDAĞ'a ait sosyal tesis, sıcak yaz günlerinde yerli ve yabancı tatilcilerin buluşma adresi oldu. Mavi Bayraklı plaja akın eden vatandaşlar, her ihtiyacını buradan karşılıyor. Haftanın 7 günü yerli ve yabancı ziyaretçilere açık tesiste, 192 şezlong ve şemsiye bulunuyor.

Sosyal tesis alanı içerisinde market, kafeterya, soyunma kabinleri ile çocuklar için Konyaaltı Sahil Projesi kapsamında kazandırılan yeşil alan ve oyun parkları yer alıyor. Bir şezlong ücretinin 5 TL olduğu plajda olası tehlikelere karşı cankurtaran ekibi de hazır bekliyor.

EKDAĞ Yönetim Kurulu Başkanı Didem Boztepe Erkış, “Lara'dan sonra ikinci plaj sosyal tesisimizi Konyaaltı'nda hizmete açtık. Diğer sosyal tesislerimizde olduğu gibi kar amacı gütmeden vatandaşlarımıza en uygun fiyatlarla hizmet veriyoruz. Açıldığımız günden bu yana yoğun ilgi görüyoruz. Antalyalılar sahilin tadını Büyükşehir Belediyesi'nin güvencesinde ve kalitesinde yaşama imkânı buluyor" dedi.

Tesisi kullananlardan Serap Kırdar, “Harika olmuş. Daha önce EKDAĞ Lara'ya gidiyorduk. Orası da çok güzel bir yer. Bu yıl da buralıyız. Çok güzel ve düzenli yapılmış. Her yönüyle çok güzel. Fiyatlar uygun, çalışan arkadaşlar çok ilgili. Başta Menderes Türel olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.

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