Ek zam isteyen KESK üyeleri, maaş bordrolarını yaktı

Berkay KUNT/ANTALYA, () - ANTALYA'da, ek zam isteyen Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) üyeleri, yağmur altında bordro yakarak eylem yaptı.

Defterdarlık önünde toplanan grup, 'Sermayeye değil, emekçiye bütçe' sloganıyla zam isteklerini dile getirdi. KESK Antalya Şubeler Platformu üyeleri, kriz ve enflasyonla eridiğini iddia etikleri maaşlarını gösteren bordroları yakarak tepkilerini gösterdi.

Platform adına konuşan Büro Emekçileri Sendikası (BES) Antalya Şube Başkanı Devrim Mol, fiyatlar sürekli artarken, resmi enflasyon rakamlarının düşmesinin mümkün olmadığını belirtti. TÜİK'in Türkiye'de hayat pahalılığının, döviz kurunun, faizlerin rekor üstüne rekor kırdığı bir ortamda enflasyonun düştüğünü iddia ettiğini ifade eden Mol, "Emekçilerin temel tüketim ve ihtiyaç maddelerinde yaşanan gerçek enflasyon en az yüzde 50 civarında olmasına rağmen ne yapıp edip resmi enflasyonu yüzde 20,3'te tutmayı başarmıştır. Elektrik, doğalgaz, su, akaryakıt, ekmek, toplu taşıma gibi temel ihtiyaçlara yapılan zamlar tamamen geri alınmalı, temel tüketim ürünlerine hiçbir şekilde zam yapılmamalıdır" açıklamasında bulundu.

Tüm yükü emekçilerin sırtına yıkan vergi adaletsizliğine ve vergi dilimi soygununa son verilmesi gerektiğini belirten Mol, "Toplumsal yararı, vergide ve gelir dağılımında adaleti sağlayan, toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı, emekten yana, katılımcı, şeffaf hesap verebilir demokratik bir bütçe hayata geçirilmelidir" dedi.

Basın açıklamasının ardından bir süre daha slogan atan grup, kriz ve enflasyonla eridiğini iddia etikleri maaşlarını gösteren bordroları yaktı ve eylemi sonlandırdı.

FOTOĞRAFLI