EİB’den Ocak ayında 1 milyar 37 milyon dolarlık ihracat

EGE İhracatçı Birlikleri, bu yılın ocak ayında, geçen senenin aynı ayına göre yüzde 3 gerileme ile 1 milyar 37 milyon dolarlık ihracata imza attı.

2018 yılı Ocak ayında 1 milyar 70 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren EİB, 2019 yılı Ocak ayında ise yüzde 3 düşüşle 1 milyar 37 milyon dolarlık ihracat yaptı. Ege İhracatçı Birlikleri’nin son bir yıllık ihracatı ise yüzde 11’lik artışla 13 milyar 294 milyon dolar oldu. EİB çatısı altındaki 12 ihracatçı birliğinden 5 tanesi, 2018 yılı Ocak ayına göre ihracatını arttırmayı başarırken, 7 ihracatçı birliği ise geçen yılın aynı ayındaki performansının gerisinde kaldı.

Ocak ayında EİB’den yapılan sanayi ürünleri ihracatı 572 milyon dolar olarak kayıtlara geçerken, tarım ürünleri ihracatı 402 milyon dolar oldu. Madencilik sektörünün ihracatı ise 62,7 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2018 yılında Ege İhracatçı Birlikleri bünyesindeki 7 tarım birliği arasında ihracat artış rekortmeni olan Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, 2019 yılının Ocak ayında ise; yüzde 83’lük artış yakaladı ve EİB bünyesindeki 12 birlik arasında ihracatını en fazla arttıran birlik oldu. Ocak ayında Ege Bölgesi’nden yapılan hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ihracatı 34.4 milyon dolara ulaştı.

2018 yılını zirvede geride bırakan Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği, 2019 yılının Ocak ayında da 119 milyon dolarlık ihracatla ilk sıradaki yerini korudu.

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, 106 milyon dolarlık tutarla zirve ortağı olurken, üçüncü sıranın sahibi 88,7 milyon dolarlık ihracatla Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği oldu.

TÜTÜN İHRACATI YÜZDE 7 ARTTI

Ocak ayında ihracatını arttıran birliklerden biri olan Ege Tütün İhracatçıları Birliği, ihracatını yüzde 7 arttırarak 80.4 milyon dolarlık dövizi Türkiye’ye kazandırdı.

Çekirdeksiz kuru üzüm ihracatında başarılı bir sezon geçiren Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 67 milyon 325 bin dolarlık ihracata imza attı.

Ege Maden İhracatçıları Birliği, Türkiye’nin yeraltı zenginliklerini ekonomiye kazandırarak 62.7 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaşırken, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği ise; yüzde 5’lik ihracat artışıyla 61 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.

Ana ihraç kalemleri mobilya, kağıt ve orman ürünleri olan Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Ocak ayında 48.6 milyon dolarlık ihracata imza atarken, Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği 19.6 milyon dolarlık ihracatta kaldı ve geçen yılki performansını arattı. Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği 17 milyon dolarlık ihracat hacmine ulaşırken, 2019 yılına İtalya ve İzmir’de düzenlenen fuarlarla giren Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği 11.3 milyon dolarlık ihracat rakamıyla Ocak ayını geride bıraktı.

Ege İhracatçı Birlikleri’nin Ocak ayındaki performansını değerlendiren EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, 2018 yılında ihracat rekorları kıran Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği ve Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği’nin 2019 yılına parlak bir giriş yapamadığını, bu nedenle ocak ayında ihracatlarının gerilediğini, önümüzdeki aylarda Ege Bölgesi ihracatında toparlanma beklediklerini kaydetti. Ege Bölgesi'nden yapılan ihracatın tekrar artışa geçmesi için firma sayısının artması, ihracat yapan firmaların satışlarının yükselmesi için fuar, alım heyeti, sektörel ticaret heyeti, URGE Projeleri başta olmak üzere her türlü aksiyonu aldıklarını dile getiren Eskinazi, "Ekonomide son dönemde yaşanan dalgalanmayı üretim ve ihracatımızı arttırarak, yabancı sermaye yatırımı çekerek aşacağız" diye konuştu.

RUSYA 15 BASAMAK YÜKSELDİ

Ege İhracatçı Birlikleri’nden Ocak ayında 172 ülkeye ihracat yapılırken, Almanya 113 milyon dolarlık ihracat rakamıyla zirvedeki yerini korudu. İkinci sırada 73 milyon dolarlık ihracatla Amerika Birleşik Devletleri, üçüncü sırada 66 milyon dolarlık ihracatla İngiltere yer aldı. 2018 yılı Ocak ayında 10 milyon dolarlık ihracatla 24'üncü sırada yer alan Rusya ise; 2019 yılı Ocak ayında yüzde 140’lık ihracat artışıyla 24.6 milyon dolara ulaştı ve 9'uncu sıraya yükseldi.

İZMİR, ()

FOTOĞRAFLI