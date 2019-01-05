EİB ihracatı 13.3 milyar doları aştı

EGE İhracatçı Birlikleri (EİB), 2018 yılını 13 milyar 324 milyon dolarlık ihracat rakamıyla geride bıraktı, tarihindeki en yüksek dış satışa imza attı. EİB, Aralık ayında ise 1 milyar 34 milyon dolarlık dövizi Türkiye'ye kazandırdı.

Ege İhracatçı Birlikleri, 2017 yılında 11 milyar 822 milyon dolar ihracat kaydı gerçekleştirmişken, 2018 yılında yüzde 13'lük artışla 13 milyar 324 milyon dolarlık ihracatı hanesine yazdırdı. Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde bulunan 12 ihracatçı birliğinin tamamı 2018 yılında ihracatını arttırma başarısı göstererek tarihi başarıya ortak oldu.

SANAYİ ÜRÜNLERİ İHRACATI 7.4 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Ege İhracatçı Birlikleri'nin 2018 yılında kayda aldığı sanayi ürünleri ihracatı yüzde 15'lik artışla 6.4 milyar dolardan 7.4 milyar dolara çıkarken, tarım ürünleri yüzde 11'lik artışla 5 milyar dolar barajını aştı. Madencilik sektörü ise; yüzde 6'lık ihracat artışıyla 919 milyon dolarlık dövizi Türkiye'ye kazandırdı.

DEMİR-ÇELİK İHRACATI ZİRVEYE DEMİR ATTI

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği, 2018 yılında yüzde 52'lik artış ve 1 milyar 558 milyon dolarlık ihracatla; hem en fazla ihracat yapan, hem de ihracatını en fazla arttıran birlik olarak çifte başarıya imza attı. Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği de 2018 yılında yüzde 7 artışla 1 milyar 355 milyon dolarlık ihracat yaptı.

TÜTÜN, TARIM BİRLİKLERİNİN LİDERİ OLDU

Ege Tütün İhracatçıları Birliği, yüzde 7 artışla 2018 yılında gerçekleştirdiği 989 milyon dolarlık ihracatla tarım birlikleri arasında ilk sırada yer aldı. 2018 yılında, 989 milyon dolarlık ihracat yapan bir diğer birlik ise; Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği oldu. Ege Maden İhracatçıları Birliği de 2018 yılında Türkiye'ye 919 milyon dolar döviz kazandırdı.

Türkiye'nin geleneksel ihraç ürünleri çekirdeksiz kuru üzüm, kuru incir ve kuru kayısıyı dünyanın dört bir tarafına ihraç ederek sağlıklı ürünler sunan Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 2018 yılında yüzde 11'lik artışla 870 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.

Ege Bölgesi'nde yetişen birbirinden lezzetli yaş meyve ve sebzelerle, meyve ve sebzelerden imal edilen mamulleri 4 mevsim, 12 ay dünyanın her noktasına ihraç eden Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği 2018 yılında 831,5 milyon dolar ihracatla tarihinin en yüksek rakamına imza attı.

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, 2017 yılında 556 milyon dolar olan ihracatını 2018 yılında yüzde 8 geliştirerek 600 milyon dolar seviyesine çıkardı.

2018 yılında ihracatını en fazla arttıran ikinci birlik olan Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği yüzde 37'lik artışla 401 milyon dolar seviyesine ulaştı. Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği ise; yüzde 15'lik performans artışı ile 290 milyon dolar ihracata imza attı.

Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği yüzde 3'lük artışla 257 milyon dolarlık ihracatı kayda alırken, Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği ihracatını yüzde 10 geliştirerek 153 milyon dolar ihracatla 2018 yılına veda etti.

Ege İhracatçı Birlikleri'nin 80. kuruluş yıldönümü olan 2019 yılına tarihi ihracat rakamıyla girmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, dünya genelinde ekonomide ticaret savaşlarının yaşandığı, fırtınalı bir döneme girildiğini 2019 yılında ihracat rakamlarında bir duraklama ya da gerileme yaşanmaması için Ticaret Bakanlığı'nın ihracatçılara sağladığı devlet yardımlarının katma değerli ihracatı arttıracak şekilde yeniden kurgulanması gerektiğini dile getirdi. Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından 2019 yılı için 182 milyar dolar ihracat hedefi konulduğunu ve 2019 yılının 'İhracatta Sürdürülebilirlik ve Yenilik Yılı' olarak belirlendiği bilgisini paylaşan Eskinazi, "Ege İhracatçı Birlikleri olarak 2019 yılı için 15 milyar dolar ihracat hedefliyoruz. İhracatta İnovasyon, Ar-Ge ve Tasarım eksenli katma değerli ürünler ihraç ederek bu hedefimize ulaşacağız. 2018 yılında olduğu gibi, 2019 yılında da ihracatla büyüyeceğiz" diye konuştu.

ALMANYA, ABD VE İNGİLTERE EİB İHRACATINDA ZİRVEDE

Ege İhracatçı Birlikleri'nden 2018 yılında 209 ülkeye ihracat gerçekleştirilirken Almanya 1 milyar 482 milyon dolarlık tutarla geçen yıllarda olduğu gibi 2018 yılında da ilk sırada yer aldı. Amerika Birleşik Devletleri, 1 milyar 56 milyon dolarlık ihracatla ikinci sıranın sahibi olurken, Egeli ihracatçıların 1 milyar dolar barajını geçtikleri ikinci ülke olmayı başardı. İngiltere ise; 825 milyon dolarlık ihracatla zirvenin üçüncü basamağında yer buldu. Bu ülkeleri; İtalya, İspanya, Hollanda, Fransa, Irak, Belçika ve İsrail takip etti.

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