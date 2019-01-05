EİB'den kuruluş yıldönümü yemeği

EGE İhracatçı Birlikleri'nin (EİB) 80. kuruluş yıldönümü yemeğinde 2019 yılında ihracat rekorlarının kırılması dileğinde bulunuldu.

EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi'nin ev sahipliği yaptığı, bir otelde düzenlenen geceye, Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım ve Ege İhracatçı Birlikleri çatısı altında bulunan 12 ihracatçı birliğinin yönetim ve denetim kurulu üyeleri eşleriyle katıldı. EİB gala yemeğinde konuşan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, 2018 yılını 13.4 milyar dolar ihracat ile geride bıraktıklarını ve EİB tarihinin en yüksek rakamına imza attıklarını, bundan dolayı çok mutlu olduklarını söyledi. Eskinazi, "Rekor ihracat rakamına büyük küçük katkı koyan tüm ihracatçılarımız 'ihracatın kahramanları' oldu. 2019 yılından da bol ihracat, sağlık ve mutluluk diliyoruz" diye konuştu.

Ege İhracatçı Birlikleri'nin yemeğinde, Show Band Orkestrası ve Aşkın Nur Yengi sahne aldı. Ege İhracatçı Birlikleri yönetim kurulu başkanları, Aşkın Nur Yengi ile birlikte yeni yıl pastası kesti.

Mehmet KURT / İZMİR, ()

FOTOĞRAFLI