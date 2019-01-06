EİB'den kuruluş yıldönümü yemeği

EGE İhracatçı Birlikleri'nin (EİB) 80. kuruluş yıldönümü yemeğinde 2019 yılında ihracat rekorlarının kırılması dileğinde bulunuldu.
EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi'nin ev sahipliği yaptığı, bir otelde düzenlenen geceye, Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım ve Ege İhracatçı Birlikleri çatısı altında bulunan 12 ihracatçı birliğinin yönetim ve denetim kurulu üyeleri eşleriyle katıldı. EİB gala yemeğinde konuşan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, 2018 yılını 13.4 milyar dolar ihracat ile geride bıraktıklarını ve EİB tarihinin en yüksek rakamına imza attıklarını, bundan dolayı çok mutlu olduklarını söyledi. Eskinazi, "Rekor ihracat rakamına büyük küçük katkı koyan tüm ihracatçılarımız 'ihracatın kahramanları' oldu. 2019 yılından da bol ihracat, sağlık ve mutluluk diliyoruz" diye konuştu.
Ege İhracatçı Birlikleri'nin yemeğinde, Show Band Orkestrası ve Aşkın Nur Yengi sahne aldı. Ege İhracatçı Birlikleri yönetim kurulu başkanları, Aşkın Nur Yengi ile birlikte yeni yıl pastası kesti.
Mehmet KURT / İZMİR, ()
01)Yönetim Kurulları
02)Jak- Mirey Eskinazi
03) Eli- Tina Alharal
04)Bekir- Peray Özsoy
05)İffet- Emin Demirci
06)Burcu Şakar
07) Burak Sertbaş
08)Dilek- Olgar Erdoğanlar
09)Engin- Ahmet Özcan
10) Osman- Şadiye Öz, Olcay- Birol Celep
11)Hayrettin- Nihal Uçak
12)Meltem- Rıza Köknar
13)Hilal- Sabri Bora
14)Nesli- Yasin Akçakaya
15)Esra- murat Ödün
16)Erkan- Gülşah Zandar
17)Gürcan- Sevgi Şen
18)Halil- Neriman Şahin, Nevin- Adnan Yıldırım
19) Mustafa- Meltem Türkmenoğlu
20)Aslı- Tolga Uskuç
21)Deniz Kibritçi, Eyüp- Sema Sevimli
22)Elvan- Sabri Ünlütürk
23)Kazım- Stephanie Gürel
24)Cahit, Tuna Yağcı
25)Cumhur- Esra İşbırakmaz
26)Alev - Melih Çakaloğlu
27)Cengiz- Tülay Balık
28)Nuray- Mehmet Pamuk
29)Pınar- Emre Kızılgüneşler
30)Ahmet- Dilek Göksan
31)Sinan Kızıltan, Bedri Girit
32)Melek- Deniz Bakan
33)Peral- Mantin Sanfort
34)Sarit- Selim Bonfil
35)İklimet- Doruk Yalçıner
36)Sitare- Ferit Kora
37)Nedim- Bilge Uysal
38)Eylül, Rıza- Harika, Su Seyyar
39)Pasta Kesimi
40) Aşkın Nur Yengi,Jak Eskinazi
41-44)Aşkın Nur Yengi