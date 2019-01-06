EİB'den kuruluş yıldönümü yemeği

EGE İhracatçı Birlikleri'nin (EİB) 80. kuruluş yıldönümü yemeğinde 2019 yılında ihracat rekorlarının kırılması dileğinde bulunuldu.

EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi'nin ev sahipliği yaptığı, bir otelde düzenlenen geceye, Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım ve Ege İhracatçı Birlikleri çatısı altında bulunan 12 ihracatçı birliğinin yönetim ve denetim kurulu üyeleri eşleriyle katıldı. EİB gala yemeğinde konuşan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, 2018 yılını 13.4 milyar dolar ihracat ile geride bıraktıklarını ve EİB tarihinin en yüksek rakamına imza attıklarını, bundan dolayı çok mutlu olduklarını söyledi. Eskinazi, "Rekor ihracat rakamına büyük küçük katkı koyan tüm ihracatçılarımız 'ihracatın kahramanları' oldu. 2019 yılından da bol ihracat, sağlık ve mutluluk diliyoruz" diye konuştu.

Ege İhracatçı Birlikleri'nin yemeğinde, Show Band Orkestrası ve Aşkın Nur Yengi sahne aldı. Ege İhracatçı Birlikleri yönetim kurulu başkanları, Aşkın Nur Yengi ile birlikte yeni yıl pastası kesti.

Mehmet KURT / İZMİR, ()

01)Yönetim Kurulları

02)Jak- Mirey Eskinazi

03) Eli- Tina Alharal

04)Bekir- Peray Özsoy

05)İffet- Emin Demirci

06)Burcu Şakar

07) Burak Sertbaş

08)Dilek- Olgar Erdoğanlar

09)Engin- Ahmet Özcan

10) Osman- Şadiye Öz, Olcay- Birol Celep

11)Hayrettin- Nihal Uçak

12)Meltem- Rıza Köknar

13)Hilal- Sabri Bora

14)Nesli- Yasin Akçakaya

15)Esra- murat Ödün

16)Erkan- Gülşah Zandar

17)Gürcan- Sevgi Şen

18)Halil- Neriman Şahin, Nevin- Adnan Yıldırım

19) Mustafa- Meltem Türkmenoğlu

20)Aslı- Tolga Uskuç

21)Deniz Kibritçi, Eyüp- Sema Sevimli

22)Elvan- Sabri Ünlütürk

23)Kazım- Stephanie Gürel

24)Cahit, Tuna Yağcı

25)Cumhur- Esra İşbırakmaz

26)Alev - Melih Çakaloğlu

27)Cengiz- Tülay Balık

28)Nuray- Mehmet Pamuk

29)Pınar- Emre Kızılgüneşler

30)Ahmet- Dilek Göksan

31)Sinan Kızıltan, Bedri Girit

32)Melek- Deniz Bakan

33)Peral- Mantin Sanfort

34)Sarit- Selim Bonfil

35)İklimet- Doruk Yalçıner

36)Sitare- Ferit Kora

37)Nedim- Bilge Uysal

38)Eylül, Rıza- Harika, Su Seyyar

39)Pasta Kesimi

40) Aşkın Nur Yengi,Jak Eskinazi

41-44)Aşkın Nur Yengi