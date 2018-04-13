EİB'de ilk genel kurul

EGE İhracatçı Birlikleri'nde (EİB) seçimli genel kurul maratonu başladı. EİB'deki ilk genel kurul toplantısında Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanlığına Bedri Girit seçilirken, 2017 yılı ihracat sıralamasında ilk 30'a giren firmaları ödülleri verildi.

EİB binasında düzenlenen Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birliği 2017 Genel Kurulu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Oy kullanma hakkına sahip 57 birlik üyesinden 39'u yeni başkanını belirlemek için sandık başına gitti. Tek listeyle gidilen seçimde Bedri Girit'in listesi geçerli oyların tümünü aldı. İki dönemdir birlik başkanlığı yapan Sinan Kızıltan ve Derya Pala, yeni yönetimde başkan yardımcısı olarak görev aldı. Genel kurulda söz alan eski başkan Sinan Kızıltan, görevi Girit’e devrettiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Görev aldığı dönemde birlik olarak çok şey başardıklarını savunan Kızıltan, "Buraya geldiğimde ihracat 250 milyon dolar civarındaydı. Önümüzdeki mayıs ayında 1 milyar dolar sınırını aşacağız. 2023 hedefimiz olan 1.5 milyar dolar hedefine ise Bedri Girit döneminde ulaşacağımıza eminim. 2023 hedefine en hızlı yaklaşan birliğiz. Birliğimizde şimdiye kadar bir bayana yer verilmemesi büyük eksiklikti. Derya Pala'ya da görevinde başarılar diliyorum" dedi.

Bedri Girit ise uzun yıllardır EİB'in mutfağında yer aldığını belirterek, "2023 hedeflerine ulaşmak için sürdürülen çalışmalara mevcut yönetimin kaldığı yerden devam edeceğiz. Yönetim kurulunda köklü bir değişiklik yapmadık. Yalnızca işlerinin yoğunluğu sebebiyle gelemeyenleri listeye koymadık. Egeli ihracatçılar bilsin ki, ben Rize doğumluyum ama hamsiyi sevdiğim kadar çupra ve levreği de seviyorum" diye konuştu.

Genel Kurul sonrasında, 2017 yılı ihracat sıralamasında ilk 30 firma arasında yer alarak birlik ihracatına katkıda bulunan üyelere plaket verildi. Ödül töreninde plaketleri verilen ilk 30 firmanın birliğin 2017 ihracatındaki payının yüzde 88, ilk 10 firmanın ise birlik ihracatındaki payının yüzde 66 olduğu bildirildi.

Genel kurul maratonu 16 Nisan Pazartesi saat 14.30'da Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği ile devam edecek.

Nevra UÇKAÇ / İZMİR, ()

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