Ehliyetini 2003'den sonra alanlar SRC için kursa tabi tutulacak

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ,(Bursa),() - BURSA'nın Orhangazi ilçesinde Orhangazi Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ali Sevinç, ehliyetini 2003'ten sonra alanların SRC belgeleri için kursa gireceğini açıkladı.

Başkan Ali Sevinç, SRC belgelerinin alımı ile ilgili açıklama yaptı. Başkan Sevinç, SRC belgeleri ile ilgili bazı yanlış bilgilendirmelerin kamuoyunda yanlış değerlendirildiğine işaret ederek, "SRC belgesi almak isteyen ve 2003 yılına kadar ehliyet almış olanlar e-devlet üzerinden girip herhangi bir kursa tabi tutulmadan SRC belgesini alabilecek. Ancak ehliyeti 2003 yılından sonra olanların e-devlet üzerinden belge alması mümkün değil. 2003 yılından sonra ehliyetli olanların kursa tabi tutulması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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