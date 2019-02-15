Egzoz ustaları, çevre için eğitim aldılar

YALOVA Termal Otel’de, daha yaşanabilir temiz bir çevre için Türkiye çapından 70 egzoz ustasının katılımı ile Partikül Filtresi, EGR, Katalitik Konvertör, Arızaları ve Çevresel Etkileri konulu eğitim ve istişare toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının Türkiye’de bir ilk olduğu belirtildi.

Catco Katalitik Konvertörleri Türkiye Distribütörü ve Lionfire Egzoz üreticisi TCS Otomotiv ile Yalova Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen programa Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü katkılarıyla organizasyona destekte bulundular.

2 gün süren organizasyonun ilk gününde sektörün sorunları tartışıldı ve çözüm yolları arandı. Bunun yanında egzoz onarımlarının ne şekilde yapılması gerektiği, katalitik konvertör ve dizel partikül filtrelerinin iptalinin olumsuz sonuçları, iş sağlığı ve güvenliği, egzoz ustalarının dernekleşmesi gibi konularda fikir alış verişinde bulunuldu.

Organizasyonun ikinci günü, Yalova Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen Egzoz Emisyonu Ölçüm Elemanı Kursu gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen açılış programına Yalova İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ümit Yılmaz ve Yalova Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Sadrettin Doğan katıldılar.

TCS Egzoz Sistemleri Genel Müdürü Akay Aslan’ın ve Yalova İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun’un konuşmalarının ardından, Çevre ve Şehircilik Şube Müdürü Yakup Katı’nın egzoz emisyon sunumu ile devam eden programda ülkemizin dört bir yanından gelen egzoz ustaları egzoz emisyonu ölçüm elemanı eğitimi kursundan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Eğitimin birinci oturumunun ardından Otomotiv Eğitmeni Osman Kaya tarafından katalitik konvertör, partikül filtresi, EGR, SCR, emisyon sistemleri ve çevresel etkileri konusunda teknik eğitim semineri gerçekleştirildi ve NGK firmasının oksijen ve egzoz sıcaklık sensörü semineri yapıldı.

Programın öğleden sonraki oturumuna Kirazlı Oto Sanayi Sitesi’nde, Yalova Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından eğitmen olarak görevlendirilen Vedat Durkan’ın egzoz emisyon sistemleri konusunda teorik ve uygulamalı eğitimi ile devam edildi. Uygulamalı eğitimde egzoz emisyon ölçümleri yapıldı ve ölçümlerin ne şekilde yapılması, nelere dikkat edilmesi gerektiği konuları da vurgulandı. Ardından yapılan mesleki sınavda başarılı olan ustalara belgeleri verildi.

Organizasyonu gerçekleştiren TCS Otomotiv Sanayi Tic.Ltd.Şti.’nin Genel Müdürü Akay Aslan yaptığı açıklamada; egzoz sistemleri konusunda Türkiye’de egzozculuk mesleğinde bu kapsamda yapılan ilk organizasyon olduğu, katılımcıların çok memnun kaldıkları ve eğitime yoğun talep olduğu belirtti. Amaçlarının meslektaşları tarafından egzozculuk mesleğinin daha bilinçli olarak yapılarak gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmak olduğunu bildiren Aslan, teknik eğitim seminerlerinin devam edeceğini söyledi.

Türkiye’de ilk defa yapılan böyle bir seminere ev sahipliği yapmanın önemini dile getiren Yalova İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, ülkenin dört bir köşesinden katılan kursiyerlere katılımları nedeniyle teşekkür etti.



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