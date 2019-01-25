Egzoz emisyon ölçüm raporu uyarısı

ANTALYA, () - MAKİNA Mühendisleri Odası (MMO) Antalya Şube Başkanı Ayşen Hamamcıoğlu, araç muayenelerinde egzoz emisyon ölçüm raporu olmayan araçların 'ağır kusurlu' olmaktan çıkarılıp 'hafif kusurlu' sayılmasına tepki göstererek, durumun çevre ve toplum sağlığına aykırı bir uygulama olduğunu belirtti.

MMO Antalya Şube Başkanı Ayşen Hamamcıoğlu, araçların egzoz emisyon ölçümlerini yaptırmasının Çevre Kanunu'nun 20. maddesi uyarınca zorunlu olduğunu hatırlattı. Hamamcıoğlu, “Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı, 16 Ocak 2019 tarihi itibariyle araç muayenelerinde 'ağır kusur'un yer aldığı egzoz emisyon ölçümleriyle ilgili kusurlar tablosunu yenileyerek 'hafif kusur' kapsamına almıştır. Oysa Çevre Kanunu'nun 20. maddesi ve Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği halen yürürlüktedir" dedi.

PARA CEZASI VAR

Hamamcıoğlu, yürürlükte olan kanun kapsamında cezası olduğunu ifade ederek, “Bu ölçümler 11 Mart 2017 tarihli 30004 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği hükümlerince belirlenen standartlarda yapılmak zorundadır. Buna göre Çevre Kanunu kapsamında motorlu taşıt sahipleri egzoz emisyonlarının yönetmelikle belirlenen standartlara uygunluğunu belgelemek üzere egzoz emisyon ölçümü yaptırmak zorundadır. Çevre Kanunu'nun 20'nci maddesi kapsamında egzoz emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu taşıt sahiplerine 1546 TL, standartlara aykırı emisyona sebep olan motorlu taşıt sahiplerine ise 3 bin 93 TL idari para cezası uygulanmaktadır. Ayrıca, emisyon kontrol sistemleri (katalitik dönüştürücü, partikül filtre vb.) çalışmayan veya devre dışı bırakılan taşıtlar için 1546 TL idari para cezası uygulanmaktadır" diye konuştu.

DENETİMSİZLİK ARTIYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın mevzuat dışı fiili bir düzenleme yaptığını aktaran Hamamcıoğlu, “Bu durum ve uygulama her yönüyle mevzuata aykırıdır ve ülkemizdeki yaygın denetimsizliği artıracaktır. Dünya araç emisyonları ve sera gazı salımları ile mücadele ederken, ülkemizde de yanlış sanayi politikaları, yanlış termik santral uygulamaları ve denetimsizlik ile araçların zaten çok fazla olan egzoz gazı salımları sonucu çok ciddi hava, çevre ve halk sağlığı sorunları oluşmuşken gündeme gelen bu fiili uygulamayı anlamak mümkün değildir. Araç yakıt ve emisyon sistemleri üzerinde kayıt dışı merdiven altı tamircilerde yaptırılan onaysız tadilat uygulamalarının yaygın oluşu da gözetildiğinde durum daha da vahimleşmektedir. Sonuç olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerini halk sağlığına, karayolu/trafik güvenliğine ve can ve mal güvenliğine zarar verici bu yanlış uygulamaya ivedilikle bir son vermeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

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