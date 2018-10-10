Egzotik yerleri fotoğraf sergisine taşıdı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde kuyumculuk yapan Fatih Koparan, 3 yıl boyunca karayoluyla gittiği ülkelerde egzotik yerlerrde çektiği fotoğrafları 'Devri Alem' adı altında sergiledi.

Marmaris'te turizm sezonunda kuyumculuk yapan ve kışın dünyanın çeşitli ülkelerini gezerek insan, doğa ve yaşam üzerine fotoğraflar çeken Fatih Koparan, Marmaris Belediyesi Kültür ve Sanat Evi'nde 'Devri Alem' adını verdiği ilk kişisel fotoğraf sergisini açtı. Küratörlüğünü Mehmet Aşık'ın yaptığı sergide, üç yıl boyunca Afrika'dan yağmur ormanlarına, Bolivya'dan Arjantin'e egzotik bölgelerde çekilen özel 60 fotoğraf davetlilerin beğenisine sunuldu. Sinevizyon gösterisi ile gezdiği ülkelerde kabilelerin yaşamını anlatan görüntüleri de sergiyi gezenlerle paylaşan Koparan, çektiği 60 fotoğrafın hikayesini de anlattı. Büyük ilgi gören sergiyi Marmaris Belediye Başkan Yardımcıları Sedat Kirt ve Dursun Kaplan ile CHP Marmaris İlçe Başkanı Tolga Akbay, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile ilçede yerleşik yaşayan yabancıların da aralarında bulunduğu çok sayıda Marmarisli gezdi. Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı Dursun Kaplan, seri nedeniyle Koparan'ı kutlayıp, başarı belgesi takdim etti.

Kuyumcu Fatih Koparan, "Turizm sezonunda kuyumcu dükkanımı işletiyorum. Sezon bittiğinde egzotik ülkeler belirleyerek dünya turuna başlıyorum. 100 binlerce kilometre giderek insanların gitmeye cesaret edemediği, ayak basılmamış yerleri tercih ettim. 3 yıl boyunca özel çekim yaptığım 60 fotoğrafımı Marmarisliler'in beğenisine sundum. Bu kışın da belirlediğim ülkelere giderek özel fotoğraflar çekmeyi planlıyorum. Profesyonel fotoğrafçı değilim" dedi.

Sergi, 13 Ekim tarihine kadar gezilebilecek.

Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), ()

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