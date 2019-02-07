EGSD'de bayrak Hayati Ertuğrul'da

EGE Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) olağan genel kurul toplantısında Hayati Ertuğrul oy birliği ile derneğin yeni yönetim kurulu başkanı seçildi.

İzmir'deki Ege İhracatçı Birlikleri'nde yapılan EGSD 12. olağan genel kurul toplantısına Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, geçmiş dönem başkanları ve EGSD üyeleri katıldı. EGSD Yönetim Kurulu Başkanı Atınç Abay, knedi döneminde yapılan çalışmaları üyelere anlatırken, görev süresi boyunca ekibi ile birlikte EGSD'yi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştıklarını söyledi. Sektörleri için önemli projelere imza attıklarını dile getiren Abay, "Gerek yaptığımız fuarlar, gerek gerçekleştirdiğimiz organizasyonlarla, gerekse de sektörü kucaklayarak yaptığımız çalışmalarla değer katan projeleri hayata geçirdik. Sektörde yer alan tüm kişi ve kurumlara ulaşarak önemli işlere imza attık. Yeni dönemde de EGSD'nin sektörü ve İzmir için önemli projelerini hayata geçireceğine inanıyorum. Yeni yönetime de başarılar dilerim. Bundan sonraki dönemde de derneğimize her türlü katkıyı sunmaya hazırım" dedi.

Abay'ın konuşmasının ardından EGSD yönetiminin çalışmaları oy birliği ile ibra edilirken, daha sonra yapılan seçimlerde tek liste ile aday olan Hayati Ertuğrul'un listesi yine oy birliği ile seçildi.

Seçimin ardından kürsüye gelerek konuşan EGSD'nin Yeni Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Ertuğrul, kendisine bu süreçte destek olan başta geçmiş dönem başkanları olmak üzere tüm EGSD üyelerine teşekkür etti. Bundan sonraki dönemde de sektöre katkı sağlayacak tüm projeleri destekleyeceklerinin altını çizen Ertuğrul, "Yerel seçim öncesinde başkan adayları ile bir araya geleceğiz. Özellikle sektörümüzün ağırlıklı olarak faaliyet gösterdiği Buca, Bornova, Konak ve Gaziemir Belediye Başkan adayları ile buluşarak, onlara sorunlarımızı ve beklentilerimizi anlatacağız. Bunun yanı sıra sektördeki birlikteliği sağlamak ve sektörümüzle ilgili güncel konuları tartışmak amacıyla bölgesel toplantılara devam edeceğiz. Ayrıca üye sayımızın artırılması için üye komisyonu kuracağız" dedi.

İSTİHDAM SORUNUNA ÇÖZÜM

EGSD'nin geçmiş yıllarda çok başarılı projelere imza atarak İzmir'de ve Anadolu'nun birçok kentinde güzel projeleri hayata geçirdiğini dile getiren Ertuğrul, "Bu birlik ve beraberliği aynı şekilde devam ettirmek için sosyal komite kurup yurtiçi ve yurt dışı geziler, toplantılar yaparak dernek üyelerimizin ve yakınlarının birbiriyle tanışmasını en önemli icraat olarak görmekteyiz. Bulunduğumuz sektör, çok fazla kişiyi istihdam ediyor. Fakat eleman bulmakta güçlük çekiyoruz. Eğitim başta olmak üzere istihdam konusunda yaşadığımız sıkıntıları bir nebze olsun aşmak amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla temas ederek çözüm yolları arayacağız" diye konuştu.

EGSD YENİ YÖNETİM KURULU

EGSD'nin Hayati Ertuğrul başkanlığındaki yönetim kurulu; Zeynep San, Ahmet Özcan, Okay Şimşek, Tevfik Asku, Büşra Genevlioğlu, Nurgül Şahin, Onur Işık ve Çağlar Bağcı'dan oluştu. Denetim kurulunda ise İsmail Urhan, Şaban Öngören ve Ayhan Seyfeli yer aldı.

Mehmet KURT / İZMİR, ()

FOTOĞRAFLI