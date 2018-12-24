Eğlenceli fotoğraf çekimi

İbrahim LALELİ/ANTALYA, () - ESLİNE Ajans'ta gerçekleşen fotoğraf çekimi renkli görüntülere sahne oldu.

Manken kadrosunun hazır bulunduğu çekimlere ajans koordinatörü Fatmana Barut eşlik etti. Moldovalı fotoğrafçı Marin Mariuta'ya poz veren mankenler, keyifli anlar yaşadı. Ajansın internet sitesinde yayımlanmak üzere gerçekleşen çekimlere katılan mankenlerden Gizem Çelik, esprileriyle herkesi güldürdü. Ajans koordinatörü Fatmana Barut da mankenlerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Mankenlerle tek tek kamera karşısına geçerek arşiv oluşturan Barut, "Ajans manken kadrosunun fotoğraflarını güncellemek için çalışma başlattık" dedi.

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