Eğitime Melikgazi desteği

KAYSERİ, () - MELİKGAZİ Belediye Başkanı ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç, belediye olarak Keykubat Mahallesi'ne eğitim yatırımı için Milli Eğitim Müdürlüğü’ne arsa tahsis ettiklerini söyledi.

Eğitime destekte bulunduklarını belirten Büyükkılıç, "Melikgazi ilçesinde yer alan okullarda öğretmenler odası yenilemesi, dış cephe boyası, dış yalıtım, lavabo yenileme ve engelli rampası yapılarak hizmete sunulmaktadır. Belediye olarak kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan yatırım ve hizmetler ilçemizin eğitime ve gelişimine katkı sağlamaktadır. Nitekim yapılan genel sınavlarda, bilgi yarışmalarında ve proje yarışmalarında artık Kayseri ilk sıralarda yer almaktadır. Bu belediyelerin eğitime sağladığı desteklerin bir sonucudur" dedi.

Melikgazi ilçesinde eğitime yapılan yatırımların 2019 yılında Kayseri ilçelerinde de gerçekleştirileceğini belirten Büyükkılıç, eğitime, sağlığa ve emniyete verilen hizmet ve desteklerin artırılarak devam edeceğini sözlerine ekledi.

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