Eğitime katılan hemşirelere sertifikaları verildi

Ali KADI/NİĞDE,()-NİĞDE Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gerçekleştirilen 2. Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifika Programına katılan 10 kursiyere sertifika belgeleri verildi.

Törende konuşan Hastane Başhekimi Bilal Günaydın şöyle konuştu:

"Yoğun bakım sertifikalı eğitim programının amacının, karmaşık bir uzmanlık alanı olan yoğun bakımlarda çalışacak ya da çalışan sağlık profesyonellerinin bilişsel, psikomotor, humanistik ve sorun çözme becerilerini birlikte kullanarak, güvenli, etkin ve kaliteli sağlık bakımı verebilmesini sağlamaktır. Ayrıca hasta ve ailesinin bakım gereksinimlerini karşılayabilecek bilgi ve beceri donanımına sahip olmaları ve bunları çalışma alanlarına yansıtabilmeleri amaçlanmaktadır" dedi.

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Cennet Kansu ise "26 Kasım – 7 Ocak tarihleri arasında 2. Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifika Programı gerçekleştirilmiş ve 3 hafta teorik, 3 hafta uygulama programlarını 10 kursiyerimiz de başarı ile tamamlamıştır. Eğitimlerimiz bilgi birikimine sahip alanında uzman kişiler tarafından verilmektedir. Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifika Programının üçüncüsü Mart 2019 olarak planlanmaktadır” dedi. Konuşmaların ardından kursiyerlere sertifikaları verildi.

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