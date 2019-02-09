Eğitime Destek Platformu toplantısı yapıldı

OSMANİYE, () - EĞİTİME Destek Platformu toplantısı, Osmaniye İlim Yayma Cemiyeti Şubesinin ev sahipliğinde yapıldı. İl merkezinde temsil edilen merkez yönetim kurulunu oluşturan sivil toplum kuruluşları bir araya gelerek "Eğitime Destek Platformu" yönetim kurulunu oluşturdu. Yapılan seçimde il sorumlusu Ahmet Yıldırım, il sorumlu yardımcısı Ömer Kanat ve yönetim kurulu seçildi.

Seçim sonucunda, Ahmet Yıldırım ile Ömer Kanat katılımcılara teşekkür ederek, destek ve yardımlarının daim olması temennisinde bulundular. İHL Platformu başkanlığını yürüten Hanifi Zaimoğlu'na bugüne kadar yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ederek bilgi ve birikimlerinden faydalanacaklarını ifade ettiler.

Ahmet Yıldırım, Eğitime Destek Platformu'nun, eğitim çağındaki bütün çocukların ve gençlerin milli ve manevi değerlere sahip olarak yetişmesini sağlamak, bu amaç için altyapı oluşturmak ve aynı gayeye sahip STK'lar arasında ortak koordinasyon ve işbirliği yapmak amacı taşımakta olduğunu söyledi.

İl yönetim kurulu üyeleri, platformun görevleri doğrultusunda amaçları gerçekleştirmek ve Osmaniye’ye hizmet etmek için çalışmalara başladıklarını bildirdiler.



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