'Eğitimde Anne-Kız El Ele' semineri düzenlendi

ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği 'Eğitimde Anne-Kız El Ele'projesi kapsamında Akabe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine yönelik eğitim semineri düzenlendi.

Valilik, Büyükşehir Belediyesi, İl Mili Eğitim Müdürlüğü ve Harran Üniversitesi'nin ortaklaşa olarak düzenlediği 'Eğitimde Anne-Kız El Ele' ve 'Büyükşehir'le Değişime Hazır mısın?' projesi kapsamında öğrenciler ve ailelerine yönelik geliştirici seminerler devam ediyor. Akabe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleşen seminere, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'nin eşi Sema Çiftçi, Harran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Esra Siverekli, Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dursun Çadırcı, Sosyolog Rezzan Yavuz, İl Müftülüğü'nden Esma Özdemir, okul müdürü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Eğitmenler tarafından öğrencilere kadın ve aile sağlığı, çocuk hastalıkları, bebek bakımı ve anne sütünün önemi konusunda bilgiler verildi. Başkan Nihat Çiftçi'nin eşi Sema Çiftçi, Şanlıurfalı kadınların kendi ayakları üzerinde durmaları için her zaman destek sağladıklarını belirterek, "Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman kadınlarımızın yanındayız. Kız öğrencilerinin eğitimine önem veriyoruz ve onların iyi bir eğitim alabilmeleri ve geleceğe iyi hazırlanmaları için projeler hayata geçiriyoruz. 'Büyükşehir'le Değişime Hazır Mısın?' projesi kapsamında kızlarımızın saç bakım ve kesimlerini yapıyorduk. Şimdi de burada 'Eğitimde Anne Kız El Ele' eğitim programını gerçekleştiriyoruz. Bu projenin amacı kızlarımızın okullaşma oranını yükseltmektir ve kız öğrencilerinin üniversitelere teşviklerini sağlamaktır" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan temizlik hijyen paketleri öğrencilere dağıtıldı.

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