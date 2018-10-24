Eğitim yöneticilerine 'kapsayıcı eğitim' kursu

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, eğitim yöneticilerine yönelik 'kapsayıcı eğitim' kursu düzenlendi.

UNESCO tarafından 'Öğrenenlerin farklı gereksinimlerine, onların eğitime, kültüre ve topluma katılımını artırarak ve eğitim sisteminin içindeki ayrımcılığı azaltarak cevap verme süreci' olarak tanımlanan Kapsayıcı Eğitim Gediz 1. Grup Yönetici Eğitimi Kursu, 22-26 Ekim tarihleri arasında Gediz Öğretmenevi ile Gediz Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu'nda gerçekleştiriliyor. Okul müdürlerinin katıldığı ve toplam 40 saatlik bir eğitimin planlandığı kurs, Gediz İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın'ın açılış konuşması ile başladı. Gediz Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Zekeriya Ünal, bir sunum yaparak kursun içeriği hakkında bilgilendirme yaptı.

Gediz Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Zekeriya Ünal, "Kapsayıcı eğitim geçmişte özellikle çeşitli engelleri bulunan öğrencilerin engeli bulunmayan öğrencilerle birlikte eğitim görmesi şeklinde algılanmakta iken günümüzde kapsayıcı eğitim, esasında sadece özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklara yönelik bir girişim olmayıp yoksul, farklı etnik ve kültürel geçmişlere sahip, kırsal bölgelerde yaşayan çocuklar ile kız çocukları gibi eşit ve nitelikli eğitim alma konusunda sorun yaşayan diğer gruplara da odaklanmayı ifade etmektedir. Bu anlamda kapsayıcı eğitim; çeşitliliğe değer vererek cinsiyet, etnik yapı, sosyal sınıf, sağlık, sosyal katılım ve başarı gibi nedenlerle kimsenin eğitim süreçlerinden dışlanmaması ve herkesin sistem tarafından kucaklanmasıdır. Kapsayıcı eğitim anlayışında sosyal adalet ve eşitlik kavramları ön plana çıkar ve farklılıkların saygı, değer ve kabul görmesi gerektiği vurgulanır. Benzer biçimde UNICEF kapsayıcı eğitimi, öğrenmenin gerçekleşebilmesi için özel desteğe ihtiyaç duyan tüm öğrencileri de içerecek bir sistem olarak tanımlamaktadır. Bu açıdan kapsayıcı eğitim 'her öğrenci eşit derecede önemlidir' anlayışı çerçevesinde, okulları tüm öğrencilere hizmet verebilecek bir hale getirebilme gayretidir denilebilir. İlçemizde görev yapan tüm eğitim yöneticilerinin periyodik aralıklarla bu kursa katılımları planlanmaktadır" dedi.

Mehmet ALTINTAŞ / GEDİZ (Kütahya), ()

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